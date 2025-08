Rimini, il Maggiore Ciro Sannino nuovo Comandante della Tutela Finanza Pubblica

Accolto dal Colonnello Coscarelli, il nuovo Comandante porta in dote una lunga carriera al servizio della legalità economico-finanziaria

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini si rafforza con l’arrivo di un nuovo Ufficiale di elevata esperienza e comprovata professionalità: il Maggiore Ciro Sannino ha assunto l’incarico di Comandante del Gruppo Tutela Finanza Pubblica del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria.

Originario di Napoli e arruolato nel Corpo nel 1992, il Maggiore Sannino vanta una lunga e articolata carriera al servizio della legalità economico-finanziaria dello Stato. Dopo la formazione negli Istituti militari del Corpo, ha maturato significative esperienze operative in diverse realtà territoriali, tra cui Palermo, Ancona, Arbatax, Agropoli, Cervia e Modena, dove ha guidato con successo il Gruppo Tutela Economia del locale Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria.

L’arrivo del Maggiore Sannino si inserisce in un quadro di continuo potenziamento dell’azione di contrasto alle frodi e agli illeciti in danno della finanza pubblica, in coerenza con le direttive strategiche impartite dal Comandante Provinciale, Colonnello t.ST Alessandro Coscarelli. Quest’ultimo, con la consueta visione operativa e istituzionale, ha accolto personalmente il nuovo Comandante insieme al Tenente Colonnello Luca Rando, Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, augurandogli buon lavoro nel nuovo incarico, cruciale per la tutela dell’interesse collettivo e della trasparenza nell’uso delle risorse pubbliche.

Il Colonnello Coscarelli ha sottolineato l’importanza della nuova assegnazione:

“L’arrivo del Maggiore Sannino rappresenta un valore aggiunto per il nostro dispositivo operativo. La sua esperienza contribuirà in modo decisivo a rafforzare l’azione di vigilanza e contrasto agli illeciti economici, in linea con la missione del Corpo e nell’interesse del territorio riminese.”