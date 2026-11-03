Rimini, il Piedibus porta a scuola 153 bambini: attive otto linee in sette istituti

Il progetto di mobilità sostenibile, nato nel 2007, prosegue anche per i prossimi due anni scolastici. Possibile attivare nuovi percorsi e cercare altri volontari

Sono 153 i bambini già iscritti alle linee del Piedibus attivate nelle scuole primarie riminesi per l'anno scolastico 2026-2027. Un progetto che da quasi vent'anni promuove gli spostamenti a piedi tra casa e scuola e che continua a rappresentare una delle più significative esperienze di mobilità sostenibile e cittadinanza attiva dedicate ai più piccoli.



Le iscrizioni raccolte riguardano le scuole primarie Montessori, Toti, Casti, Decio Raggi, Mario Lodi e Carla Ronci e Alba adriatica, coinvolte complessivamente attraverso 8 linee attive che ogni giorno consentono agli alunni di raggiungere la scuola a piedi accompagnati da volontari. Il progetto coinvolge complessivamente 7 scuole primarie cittadine e prevede la possibilità di attivare ulteriori percorsi nel corso dell'anno scolastico.



Nato nel 2007, il Piedibus favorisce l'autonomia dei bambini, incoraggia stili di vita sani e contribuisce a ridurre il traffico negli orari di ingresso e uscita dagli istituti scolastici. Un'esperienza che nel tempo è diventata anche un'importante occasione di socializzazione e partecipazione per famiglie, scuole e volontari.



Per garantire la continuità del progetto, il Comune di Rimini ha confermato l'iniziativa anche per i prossimi due anni scolastici, affidandone la realizzazione ad Anteas APS al termine del percorso di coprogettazione previsto dal Codice del Terzo Settore.



«Il Piedibus è prima di tutto un progetto educativo», sottolinea l'assessora alle Politiche educative Chiara Bellini. «Ogni giorno offre a bambine e bambini l'opportunità di muoversi in autonomia, conoscere meglio il proprio quartiere e costruire relazioni con i compagni e con la comunità. È anche un modo concreto per promuovere una mobilità più sostenibile e per rendere più sicuri gli spazi attorno alle scuole. Per questo abbiamo scelto di confermare e sostenere un'esperienza che continua a crescere grazie alla collaborazione tra scuole, famiglie, Terzo settore e volontari».



Il progetto prevede la possibilità di attivare ulteriori percorsi nel corso dell'anno scolastico. Per informazioni e disponibilità a svolgere attività di volontariato è possibile contattare Anteas Rimini al numero 389 9515319.







