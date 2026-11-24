Rimini, il Ponte di Tiberio riapre ai pedoni il 5 dicembre

Smontato il ponteggio, sono in corso gli ultimi interventi di pulitura e restauro

Si avviano alla conclusione i lavori di restauro e valorizzazione del Ponte di Tiberio. Concluso lo smontaggio del ponteggio che per mesi ha protetto il monumento e che ha consentito ai restauratori di intervenire in sicurezza a pelo d'acqua, in questi giorni stanno proseguendo gli interventi di pulitura della pavimentazione e le stuccature sulle spallette interne del Ponte.

Si tratta delle ultime operazioni prima della riapertura al passaggio pedonale del Ponte, che resta confermata come da cronoprogramma per il 5 dicembre 2026, garantendo così la conclusione delle attività in piena sicurezza e senza interferenze. Se necessario, anche a fronte delle condizioni di maltempo previste nei prossimi giorni, i restauratori e i lavoratori saranno in attività anche nei giorni di sabato e domenica, come già avvenuto nelle scorse settimane, per completare il lavoro a regola d'arte e riconsegnare così il ponte restaurato alla Città.