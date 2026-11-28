Rimini, in dieci anni imprese cresciute del 4,6% e addetti del 13,6%: il territorio tra i più dinamici

La provincia è 62ª in Italia per aumento delle attività e 42ª per crescita dell’occupazione. In Emilia-Romagna è seconda per incremento degli addetti, dietro Parma. Polazzi, presidente di CNA Rimini: “Ora servono condizioni per far crescere le imprese e c

Nel Riminese le imprese attive sono aumentate del 4,6% in dieci anni, mentre gli addetti sono cresciuti del 13,6%. È il bilancio del periodo 2014-2024 elaborato dall’Area Studi e Ricerche di CNA su dati Istat, che colloca la provincia di Rimini tra i territori italiani con una forte capacità di fare impresa e generare occupazione.

Nella graduatoria nazionale Rimini si trova al 62° posto per crescita percentuale delle imprese attive e al 42° per incremento degli addetti. Il dato sull’occupazione è particolarmente rilevante nel quadro regionale: la provincia è seconda in Emilia-Romagna, con un aumento del 13,6%, alle spalle di Parma, che registra il 14,1%. Seguono Forlì-Cesena con il 13,5% e Bologna con il 13,1%.

A livello italiano, nello stesso periodo le imprese attive sono passate da 4,36 a 4,75 milioni, con un aumento dell’8,9%, pari a quasi 390mila attività. Gli addetti sono cresciuti di circa 2,8 milioni, il 17,2%. La ricerca evidenzia differenze significative tra i territori, con una crescita delle imprese più marcata in diverse province del Mezzogiorno e una forte capacità di creare occupazione nei principali poli produttivi e metropolitani.

Per Marco Polazzi, presidente provinciale di CNA Rimini, i numeri confermano la solidità del tessuto imprenditoriale locale. La crescita delle imprese è inferiore a quella di altre province, osserva, ma va letta considerando l’elevata densità già presente: nel territorio riminese c’è circa un’impresa ogni dieci abitanti. In questo contesto, l’aumento del 4,6% si accompagna a un incremento degli addetti che testimonia la capacità delle attività produttive di creare nuove opportunità di lavoro.

La sfida, secondo Polazzi, è sostenere le imprese già presenti affinché possano crescere, investire e aumentare la produttività, generando occupazione stabile. Tra le condizioni indicate da CNA Rimini ci sono un accesso più semplice al credito, la formazione e il reperimento di personale qualificato, infrastrutture adeguate, servizi efficienti e meno burocrazia.