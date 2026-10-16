Rimini invecchia: nel 2045 un residente su tre avrà più di 64 anni

La provincia conta oggi 341.244 abitanti, il 26% in più rispetto al 2000. Ma le nascite calano e l’età media salirà a 50,9 anni. A sostenere la popolazione saranno i flussi migratori.

La provincia di Rimini continua a crescere, ma la sua popolazione invecchia. Al 31 dicembre 2025 i residenti sono 341.244, il 26% in più rispetto al 2000. Nei prossimi vent’anni, però, il quadro demografico cambierà: secondo le previsioni Istat, nel 2045 gli abitanti saranno 339.241, con una diminuzione contenuta dello 0,3% rispetto a oggi. A cambiare in modo più evidente sarà la composizione per età, con una quota crescente di anziani e una riduzione delle persone in età lavorativa.

È quanto emerge dal nuovo rapporto dell’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, che analizza le dinamiche demografiche dal 2000 al 2025 e traccia uno scenario fino al 2045. Oggi l’età media nel Riminese è di 47,6 anni, leggermente superiore a quella regionale e nazionale. Gli over 64 rappresentano il 25,3% dei residenti, mentre i ragazzi fino a 14 anni sono l’11,1%. Nel 2000 la situazione era diversa: gli anziani pesavano per il 19,2% della popolazione e i più giovani per il 12,8%. Anche la fascia tra i 15 e i 64 anni, quella considerata potenzialmente attiva, si è ridotta, passando dal 68% al 63,6%.

La tendenza è destinata ad accentuarsi. Nel 2045 gli over 64 arriveranno al 34,3% dei residenti, più di uno su tre. I giovani fino a 14 anni scenderanno al 9,7%, mentre la popolazione in età attiva si fermerà al 56%. L’età media salirà a 50,9 anni, sopra le previsioni regionali e nazionali. A pesare è soprattutto il divario tra nascite e decessi. Il tasso di natalità è passato dai 9,6 nati ogni mille abitanti del 2000 ai 5,1 del 2025. Nello stesso periodo, il tasso di mortalità è salito da 9,3 a 9,9 per mille, pur risultando in calo rispetto al picco di 12,5 registrato nel 2020, durante la pandemia. Il saldo naturale è quindi negativo: nel 2025 la differenza tra nati e morti è pari a -4,9 per mille abitanti. Le proiezioni indicano un ulteriore peggioramento, fino a -7,1 per mille nel 2045.

La tenuta demografica dipenderà dunque dalla capacità del territorio di attrarre nuovi residenti. Il saldo migratorio netto resta positivo e, secondo le stime, continuerà a esserlo per tutto il periodo considerato, anche se il tasso scenderà dal 7,5 per mille previsto nel 2030 al 5,5 nel 2045. Nel frattempo, è cresciuta in modo consistente la presenza straniera: nel 2025 i residenti sono 37.979, pari all’11,1% della popolazione, contro il 3,5% del 2000. La quota supera la media italiana del 9,4%, anche se negli ultimi cinque anni il numero dei residenti stranieri è diminuito dell’1,4%.

Il rapporto fotografa anche una provincia densamente popolata: 370 abitanti per chilometro quadrato, contro i 199 dell’Emilia-Romagna e i 195 dell’Italia. La speranza di vita alla nascita ha raggiunto gli 85,3 anni nel 2025, dopo gli 80,6 del 2000. Un dato che accompagna una trasformazione destinata a incidere sempre di più sull’equilibrio tra generazioni.