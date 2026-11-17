Rimini, la Gioielleria Ciacci tra le 33 eccellenze italiane premiate per la parità di genere
Lea Ciacci riceve a Firenze il premio Women Value Company per l’impegno nella valorizzazione del lavoro femminile e nel welfare aziendale
Il sindaco di Rimini e l’assessore Magrini hanno incontrato questa mattina nella residenza municipale Lea Ciacci, amministratrice della Gioielleria Ciacci, per congratularsi per il prestigioso riconoscimento nazionale ricevuto a Firenze.
Giovedì 5 novembre, in occasione del decennale dell’iniziativa, Lea Ciacci ha ricevuto il premio Women Value Company, promosso da Intesa Sanpaolo in collaborazione con la Fondazione Marisa Bellisario.
La Gioielleria Ciacci è stata selezionata tra 33 aziende d’eccellenza italiane, su oltre mille imprese candidate, per l’impegno nelle politiche di parità di genere, nella valorizzazione del lavoro femminile e nel welfare aziendale.