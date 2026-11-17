Rimini, la magia di Monet arriva al Teatro Galli: Marco Goldin racconta il maestro dell’Impressionismo

Mercoledì 18 novembre alle 21 va in scena “Monet. Una vita a colori”, uno spettacolo immersivo tra arte, musica dal vivo e proiezioni digitali

L’emozione e l’incanto dell’arte di Claude Monet diventa teatro grazie alla capacità narrativa di Marco Goldin, alla musica dal vivo e al potere ipnotico del colore affidato alla tecnologia digitale. In occasione del centenario della morte del grande maestro francese (che ricorre il 5 dicembre 2026), il noto curatore e storico dell’arte sceglie il teatro per raccontarne la vita e le opere. Mercoledì 18 novembre (ore 21) il Teatro Galli si apre alla grande arte pittorica con Monet Una vita a colori, un viaggio dall'alba dell’Impressionismo al dissolversi della figura nell'astrazione, fino al mito senza tempo delle Ninfee di Giverny.



Grazie all’uso di tecnologie e scenografie digitali, la poesia dell'opera di Monet diventerà ‘visibile’: sul grande schermo di fondo, proiezioni ad altissima risoluzione alternano riprese nei luoghi simbolo dell’artista a immagini dei suoi capolavori, scomposizioni e animazioni 3D che permettono al pubblico di addentrarsi quasi fisicamente nelle opere. Goldin guiderà il pubblico da una semplice panchina in scena, come fosse seduto in un angolo del giardino di Giverny. La sua voce si intreccerà alle musiche originali eseguite dal vivo da Remo Anzovino (pianoforte) e Daniela Savoldi (violoncello e voce), in un perfetto gioco scenico tra immagine, parola e suono.



Il racconto si articola in sei grandi capitoli: dagli esordi negli anni ’60 del XIX secolo, tra la foresta di Fontainebleau e le spiagge di Normandia, all’età d’oro dell’Impressionismo negli anni ’70, vissuta nei villaggi di Argenteuil e Vétheuil. Segue poi il periodo fondamentale sulle scogliere normanne all'inizio degli anni '80, prima di aprirsi alle suggestioni dei grandi viaggi: il Mediterraneo di Bordighera e Antibes, i campi di tulipani in Olanda e i paesaggi innevati della Norvegia. Infine, gli ultimi due momenti: il fascino cosmopolita di Londra e Venezia e, come gloriosa apoteosi, l’immersione nel giardino incantato di Giverny.



Marco Goldin - critico, storico dell’arte e scrittore - è uno dei più noti curatori italiani. Ha insegnato per alcuni anni all’università e ha curato oltre 400 mostre sia sulla pittura italiana del Novecento sia sull’arte internazionale del XIX e XX secolo. Da tempo la sua passione per le storie della pittura lo ha condotto in teatro, luogo magico dove il suo racconto colorato genera sempre viva emozione in tutti gli spettatori.