Rimini, la natura entra a scuola con la mostra fotografica “Tra terra e cielo”

Trenta scatti dedicati alla natura del territorio arrivano al Liceo Valgimigli. Inaugurazione domenica 29 novembre durante l’Open Day, con un momento musicale dell’Ensemble Vocale Canòpea

La natura che vive accanto a noi, spesso nascosta tra gli edifici e gli spazi urbani, entra a scuola attraverso la fotografia e il canto corale. La mostra collettiva “Tra terra e cielo”, curata da Arianna Lanci con la collaborazione di Dorin Mihai, arriva al Liceo delle Scienze Umane Valgimigli di Rimini con trenta immagini dedicate alla natura della provincia, realizzate per l’edizione 2026 di Altissime Voci Festival Musicale tra Terra e Cielo.

Dopo gli allestimenti al CastOro Teatro e all’ospedale Infermi, le fotografie saranno esposte negli spazi dell’istituto, offrendo agli studenti l’occasione di osservare da vicino un ambiente naturale che spesso passa inosservato. Gli scatti raccontano una natura che abita anche luoghi profondamente urbani, come il rondone pallido che vola sopra San Giuliano Mare e nidifica da anni nell’ex Hotel delle Nazioni. La sua presenza solleva una domanda sul futuro degli animali quando l’edificio sarà ristrutturato o demolito. Tra le immagini c’è anche un giovane codirosso spazzacamino, fotografato sul filo spinato davanti all’ex Colonia Bolognese, e il fratino, piccolo abitante della spiaggia che si confonde con la sabbia. Gli scatti mostrano specie e ambienti fragili, ricordando quanto la vita non umana sia parte dei luoghi in cui viviamo e quanto sia importante proteggerla.

La mostra sarà inaugurata domenica 29 novembre alle 17, in occasione dell’Open Day dell’istituto, nella sede delle Scienze Umane del Liceo Valgimigli, in vicolo Montironi 12. L’apertura sarà accompagnata da un momento musicale dell’Ensemble Vocale Canòpea, diretto da Arianna Lanci e con i flauti dolci di Emanuela Di Cretico. L’ingresso è libero.