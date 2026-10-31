furti in città Rimini, ladri di rame in azione: rubate le grondaie da tre abitazioni

Colpi in via Zuppetta, via Morigi e via Scardi. I ladri hanno smontato e portato via i tubi discendenti in rame

Furti di rame a Rimini, con i ladri che prendono di mira le grondaie delle abitazioni. L'ultimo episodio è stato segnalato due giorni fa in via Zuppetta, dove un residente di una palazzina si è accorto della sparizione dei tubi discendenti e ha informato la nostra redazione.

Non si tratta di un caso isolato. Nei giorni precedenti un altro furto era stato messo a segno in uno stabile di via Morigi, mentre circa due settimane fa alcuni pezzi di grondaia erano stati rubati da un'abitazione in via Scardi.

In tutti gli episodi il bottino è costituito dai tubi in rame, smontati e portati via da ignoti, probabilmente interessati al valore del metallo. Una serie di colpi che sta creando preoccupazione tra i residenti delle zone interessate.