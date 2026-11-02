Rimini, nuova spaccata al negozio di fiori a San Giuliano, Ariminensis: "Servono più controlli"

Dopo l’ennesimo episodio in viale Matteotti, l’associazione chiede maggiore presenza delle forze dell’ordine, soprattutto nelle ore serali e notturne

Una vetrina nuovamente distrutta, altre spese da sostenere e la preoccupazione che possa succedere ancora. La nuova spaccata al negozio di fiori di viale Matteotti riporta l’attenzione sulla sicurezza a San Giuliano. ARIMINENSIS interviene chiedendo risposte concrete per chi vive e lavora nel quartiere.

«Al commerciante, già colpito ripetutamente, e a tutta la sua famiglia va la nostra solidarietà — dichiara Andrea Turci, presidente di ARIMINENSIS —. Dietro quella vetrina ci sono sacrifici, investimenti e giornate di lavoro. Ogni nuova intrusione lascia danni economici e una preoccupazione che si porta a casa, in famiglia. Non possiamo chiedere a chi tiene aperta un’attività di abituarsi a questa situazione».

L’associazione richiama l’attenzione su tre aree vicine: viale Matteotti e il parco nei pressi della scuola Decio Raggi, via Madonna della Scala e la zona sottostante il Ponte dei Mille, lungo il canale.

«La domanda è semplice: chi controlla questo triangolo e come viene garantita la continuità del presidio? Non deve diventare il triangolo delle segnalazioni senza risposta. Sono luoghi vissuti ogni giorno da residenti, studenti, famiglie e commercianti: la loro tranquillità merita attenzione anche quando si spengono i riflettori della cronaca».

Le segnalazioni riportate dai residenti riguardano presunti episodi di spaccio e consumo di sostanze, accampamenti di fortuna durante l’estate e comportamenti che generano preoccupazione nella frequentazione del parco e dell’area del canale. Indicazioni che richiedono verifiche puntuali da parte delle autorità competenti.

«Chi abita nella zona descrive situazioni ricorrenti e chiede che vengano controllate. Servono sopralluoghi, pattugliamenti anche a piedi e ascolto diretto di chi questi luoghi li frequenta quotidianamente. La presenza di persone sulle panchine o in bicicletta non dimostra alcun illecito; le segnalazioni di comportamenti concreti, però, devono trovare riscontro in accertamenti e risposte».

Particolare attenzione viene chiesta per il parco vicino alla scuola Decio Raggi, anche negli orari di ingresso e uscita degli alunni, e per l’area sotto il Ponte dei Mille nelle fasce serali e notturne.

«Un parco deve essere un luogo in cui fermarsi con i bambini, incontrarsi e passeggiare serenamente. Quando una famiglia preferisce evitarlo perché non si sente tranquilla, quella preoccupazione va ascoltata e affrontata. Gli spazi pubblici devono essere pienamente fruibili da tutti».

Per via Madonna della Scala, dove opera la Caritas, ARIMINENSIS sottolinea la necessità di coordinare assistenza sociale e tutela del territorio, sostenendo le persone fragili e contrastando gli eventuali comportamenti illeciti, senza sovrapporre condizioni di disagio e responsabilità individuali.

L’associazione chiede inoltre chiarezza sull’organizzazione dei servizi dopo la sospensione degli otto agenti del nucleo Falchi della Polizia locale, già precedentemente trasferiti ad altri incarichi.

«Le responsabilità individuali saranno accertate nelle sedi competenti. La nostra domanda riguarda il servizio ai cittadini: come sono stati riorganizzati i controlli dopo il loro allontanamento dagli incarichi operativi? Quali misure assicurano oggi una presenza regolare in queste aree? Non attribuiamo questa spaccata all’assenza degli agenti: chiediamo all’amministrazione e al Comando come venga garantita la copertura del territorio».

Le richieste di ARIMINENSIS sono concrete: controlli coordinati tra Polizia locale e forze dell’ordine, maggiore presenza serale e notturna, verifiche sulle segnalazioni nelle aree verdi e lungo il canale, attenzione agli orari scolastici e controllo dell’illuminazione e della funzionalità delle telecamere esistenti.

«Chiediamo un sopralluogo con residenti e commercianti, un programma di interventi con tempi definiti e aggiornamenti pubblici sui risultati, nel rispetto delle esigenze operative. A chi ha subito un furto non basta sentirsi dire che il problema è conosciuto: serve vedere che viene affrontato. La solidarietà al commerciante e alla sua famiglia deve accompagnarsi a un impegno concreto. San Giuliano non deve abituarsi alle vetrine rotte e chi ci vive non deve sentirsi lasciato solo».