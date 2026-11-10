Rimini, nuovo parcheggio ai Padulli: 48 posti auto e 6 posti moto con un investimento da 400mila euro

La Giunta approva il progetto di fattibilità per l’area tra via San Leo e via Tristano e Isotta

Via libera della Giunta comunale al progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo parcheggio pubblico nel quartiere Padulli, tra via San Leo e via Tristano e Isotta. L'opera, che prevede un investimento complessivo di 400mila euro, offrirà 48 posti auto e 6 posti moto. Un’area di sosta necessaria in quanto zona in forte espansione, a servizio delle abitazioni e delle attività presenti sul territorio circostante.

L'intervento interessa un'area di proprietà comunale, oggi incolta e già destinata a parcheggio dagli strumenti urbanistici, di circa 1.500 metri quadrati. L'accesso sarà da via San Leo e gli stalli saranno disposti su due file parallele, separate da una corsia centrale di manovra larga sei metri. Tre dei 48 posti auto saranno riservati alle persone con disabilità.

Particolare attenzione è stata dedicata al collegamento con il quartiere. Un nuovo marciapiede largo un metro e mezzo unirà il parcheggio al percorso pedonale proveniente da via Tristano e Isotta e all'area verde adiacente, con rampe e pavimentazione tattile per favorire l'accessibilità.

Il progetto guarda anche alla sostenibilità ambientale. Saranno piantati otto nuovi aceri, insieme ad arbusti e piante tappezzanti in aiuole per circa 124 metri quadrati, per ombreggiare gli spazi di sosta e attenuare le alte temperature estive. Stalli e corsie saranno realizzati in calcestruzzo drenante, che favorisce la permeabilità del suolo, sono inoltre previsti nove nuovi punti luce, per la sicurezza dell'area, la predisposizione dei cavidotti per la fibra ottica, oltre alla prescritta segnaletica orizzontale e verticale.

L'approvazione arriva dopo l'avvio dell'iter dello scorso gennaio, quando era stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione e affidato il servizio di rilievo topografico e cartografico necessario a redigere il progetto, inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025/2027. Il progetto ha inoltre già ottenuto l'esito favorevole della Conferenza dei Servizi, conclusa nel settembre 2026. Il passaggio successivo sarà l'approvazione del progetto esecutivo, che recepirà le indicazioni emerse in quella sede. Per i lavori sono previsti circa tre mesi dall'avvio del cantiere, con il mantenimento, per quanto possibile, della circolazione lungo via San Leo.

“Si tratta di un progetto fortemente voluto dai residenti - dichiara l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli -. Essendo questa una zona in forte espansione, si è resa necessaria la progettazione di un parcheggio a servizio delle abitazioni e delle attività presenti sul territorio circostante. Con questo intervento rispondiamo a una richiesta concreta del quartiere, che da tempo chiedeva nuovi spazi di sosta, e lo facciamo con un'opera attenta all'accessibilità, al verde e alla sicurezza, che migliora la qualità degli spazi pubblici e restituisce all'area un uso utile per la comunità".



