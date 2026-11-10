Rimini, oltre 1.300 cittadini nei Forum di quartiere: il 10 dicembre si vota per rinnovare i coordinamenti

Elezioni in contemporanea nei dodici Forum cittadini, dalle 18 alle 21. Iscrizioni entro il 30 novembre per partecipare al voto

Sono oltre 1.300 i cittadini che hanno aderito ai Forum deliberativi di quartiere nei primi 18 mesi di attività. Con il rinnovo annuale dei coordinamenti dei dodici Forum e l'avvio del progetto regionale "La città che partecipa", il percorso di partecipazione civica promosso dal Comune di Rimini entra ora in una nuova fase.La Giunta comunale ha approvato il programma delle attività che accompagneranno i prossimi mesi della partecipazione civica cittadina. Tra gli appuntamenti principali, le elezioni dei presidenti, vicepresidenti e segretari dei Forum deliberativi, che si svolgeranno per la prima volta nella stessa giornata in tutti i quartieri.

L'appuntamento è fissato per giovedì 10 dicembre, dalle 18 alle 21, nelle sedi dei dodici Forum. Potranno votare gli iscritti che avranno completato l'adesione entro il 30 novembre.

Con la pubblicazione degli atti si apre anche la fase di presentazione delle candidature. Pur essendo prevista la possibilità di candidarsi formalmente, tutti gli iscritti ai Forum restano comunque eleggibili secondo quanto previsto dal regolamento comunale.Le elezioni riguarderanno gli incarichi di presidente, vicepresidente e segretario, figure che insieme compongono il gruppo di coordinamento operativo di ciascun Forum e che restano in carica per un anno, svolgendo il proprio ruolo a titolo gratuito. Il progetto "La città che partecipa", sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, proseguirà nel corso del 2027 attraverso incontri pubblici, momenti di confronto e gruppi di lavoro finalizzati alla definizione di proposte per l'aggiornamento degli strumenti comunali dedicati alla partecipazione civica.

«In poco più di un anno i Forum deliberativi hanno coinvolto oltre 1.300 persone e dimostrato che esiste una forte domanda di partecipazione e di confronto sui temi che riguardano la vita dei quartieri», sottolinea la vicesindaca Chiara Bellini. «Ora entriamo in una fase nuova. Da una parte il rinnovo dei coordinamenti, dall'altra l'avvio del percorso "La città che partecipa", che coinvolgerà cittadini, associazioni e reti civiche nella costruzione degli strumenti che regoleranno la partecipazione dei prossimi anni».

Cosa sono i Forum deliberativi di quartiere

I Forum deliberativi di quartiere sono organismi di partecipazione istituiti dal Comune di Rimini per favorire il coinvolgimento diretto dei cittadini nelle scelte che riguardano il territorio. Ogni quartiere dispone di un proprio Forum, all'interno del quale gli iscritti possono discutere problemi e opportunità della zona, elaborare proposte e trasmetterle all'amministrazione comunale. Le sedute sono pubbliche.

Ad oggi gli iscritti ai dodici Forum cittadini sono oltre 1.300. Possono aderire i residenti del quartiere, le persone che vi svolgono attività lavorativa o professionale e i componenti delle reti territoriali che abbiano compiuto 16 anni.

Dove si vota il 10 dicembre

Orario di voto: dalle 18 alle 21

Zona Nord Mare: Via Mazzini 22 (Viserba)

Zona Nord Monte: Via Montiano 16 (Santa Giustina)

Centro Storico: Via Gambalunga 106 (Scuola Ferrari)

San Giuliano-Celle: Via XXIII Settembre 124/C

Borgo Mazzini: Via De Varthema 26

Colonnella: Via Giuliano da Rimini

Borgo San Giovanni-Lagomaggio: Via Pintor 7/B

Marina Centro: Palazzina Roma, Piazzale Fellini

Zona Sud Mare: Piazza Decio Raggi 2 (Miramare)

Ghetto Turco: Via Rimembranze 61

Marecchiese: Piazza dei Bizzocchi 4 (Corpolò)

Zona Sud Monte: Via Bidente 1/P (Villaggio I Maggio)

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