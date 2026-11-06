Rimini, oltre 341mila residenti e 34.530 imprese attive: la fotografia della provincia

La Camera di commercio aggiorna "I Numeri del Territorio", il sistema che raccoglie 98 report economici e sociali. La popolazione cresce dell'1,03% in cinque anni, mentre il reddito medio lordo per contribuente è di 23.049 euro

La provincia di Rimini supera i 341mila residenti e conta 34.530 imprese attive. Sono alcuni dei dati contenuti nell'aggiornamento di "I Numeri del Territorio", il sistema informativo della Camera di commercio della Romagna che raccoglie 98 report dedicati alle principali dimensioni economiche e sociali dell'area di competenza, con analisi fino al dettaglio dei singoli Comuni.

La fotografia provinciale, aggiornata al 31 dicembre 2025 per i dati demografici, registra 341.244 abitanti, in aumento dell'1,03% rispetto al 2020 e dello 0,26% sull'anno precedente. Quasi la metà della popolazione vive nel Comune di Rimini, che raccoglie il 44,2% dei residenti, mentre Riccione si attesta al 10,1%. La densità media è di 370 abitanti per chilometro quadrato, ma le differenze tra i territori sono marcate: si passa dai 2.667 abitanti per chilometro quadrato di Cattolica ai 7 di Casteldelci.

Il 78,3% dei residenti vive in pianura, il 20,5% in collina e l'1,2% in montagna. Quest'ultima area registra una crescita della popolazione del 34,37% negli ultimi cinque anni, dato influenzato dall'ingresso di Montecopiolo tra i Comuni montani della provincia nel 2021. Al netto di questo passaggio, l'aumento è dello 0,40%. La montagna presenta anche l'indice di vecchiaia più elevato: 324,5, contro una media provinciale di 227,8.

Gli stranieri rappresentano l'11,1% della popolazione residente. Le percentuali più alte si registrano a San Leo, con il 13,5%, e a Rimini e Sassofeltrio, entrambi al 13,3%. Il tasso migratorio netto provinciale è pari a 7,4 per mille abitanti, con valori superiori nella Valconca (10,1) e nei Comuni di cintura (8,6).

Sul fronte della ricchezza, il reddito medio lordo Irpef per contribuente, riferito al 2024 e ricavato dalle dichiarazioni fiscali del 2025, è di 23.049 euro. I valori più alti si trovano a Santarcangelo di Romagna, con 23.910 euro, Riccione (23.833), Rimini (23.805) e Montegridolfo (23.801). In fondo alla classifica Casteldelci, con 17.809 euro, Gemmano (18.619) e Sassofeltrio (18.754).

Il sistema produttivo conta invece 34.530 imprese attive al 31 dicembre 2025. Il 73,4% ha sede nei Comuni della riviera, con una forte concentrazione a Rimini, dove si trova il 43,9% delle attività, e a Riccione, con il 12,3%. La densità imprenditoriale provinciale è di 100 imprese ogni mille abitanti. Negli ultimi cinque anni il numero delle imprese attive è cresciuto dell'1,3%.