Rimini, oltre cento giovani si ritrovano per la Giornata Mondiale della Gioventù

Sabato 21 e domenica 22 novembre, al Seminario Vescovile di San Fortunato, due giorni di incontri, riflessioni e preghiera sul tema del coraggio

L’ufficio diocesano di Pastorale Giovanile e Vocazionale della Diocesi di Rimini propone di vivere a tutti i Giovani dai 15 ai 30 anni della Diocesi Sabato 21 e Domenica 22 Novembre 2026 la Giornata Mondiale della Gioventù (GMG), in comunione con tutta la Chiesa Cattolica nel mondo.

Dalle 19.00 di Sabato, nei locali del Seminario Vescovile di Rimini a San Fortunato, più di un centinaio di giovani vivranno laboratori e attività di riflessione, di gioco e di fraternità tra adolescenti, giovani, scout ed animatori dei gruppi. Durante la notte, la proposta di veglia di preghiera notturna e Domenica la giornata culminerà con la celebrazione della S. Messa alle ore 10.00.

La ricorrenza “diocesana” della GMG si celebra tutti gli anni nella Domenica di “Cristo Re”, dal 2020 per volontà di Papa Francesco, spostata dalla precedente ricorrenza della Domenica delle Palme, nata con Papa Giovanni Paolo II nel 1986; mentre ogni quattro anni si tiene l’evento mondiale che proprio nel 2027 sarà a Seul in Corea ad inizio Agosto. Il tema che Papa Leone affida a questa XLI Giornata Mondiale della Gioventù e quindi anche all’evento mondiale del prossimo anno è «Abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!» (Gv 16,33).

Di coraggio si parlerà anche con i giovani in questo fine settimana: coraggio di cui ciascuno è in ricerca e coraggio di cui il mondo ha bisogno.