Rimini, parcheggi gratuiti a Natale: il Comitato Rimini Sud rilancia la richiesta al Comune

La proposta è sospendere le strisce blu dal 6 dicembre al 6 gennaio su tutto il territorio comunale. Nel mirino anche la mancanza di luminarie in diverse zone del forese

Parcheggi gratuiti durante le festività natalizie, dal 6 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, in tutte le aree di sosta a pagamento di Rimini. È la richiesta che il Comitato Rimini Sud torna a rivolgere all'Amministrazione comunale, dopo che la stessa proposta, avanzata lo scorso anno, era rimasta senza risposta. Il Comitato, che rappresenta i quartieri di Bellariva, Marebello, Rivazzurra e Miramare, chiede di sospendere temporaneamente il pagamento delle strisce blu per agevolare gli acquisti nei negozi e sostenere le attività commerciali. Una misura che, secondo i promotori, potrebbe aiutare anche le attività di vicinato delle zone periferiche, alle prese con le difficoltà che interessano il commercio cittadino.

"Ci auguriamo che quest'anno il Comune non nasconda nuovamente la testa sotto la sabbia, ma dimostri finalmente la volontà di ascoltare le proposte che arrivano dai cittadini e dalle realtà associative del territorio", si legge nella nota del Comitato. Tra le criticità segnalate c'è anche la progressiva riduzione dei posti auto in diverse zone della città, che rende più complicato raggiungere i negozi. Per il Comitato, organizzare eventi e iniziative natalizie non è sufficiente se non si interviene anche sulle condizioni che favoriscono la frequentazione delle attività commerciali. "Rendere gratuita la sosta durante le festività sarebbe un piccolo ma significativo segnale di attenzione verso commercianti, famiglie e cittadini".

La richiesta si accompagna a un'altra osservazione: in diverse realtà del forese mancherebbero anche le luminarie natalizie. Il Comitato chiede che l'atmosfera delle feste non sia riservata al centro storico e alle principali vie commerciali, ma coinvolga anche quartieri e frazioni.

"Anche le frazioni, i quartieri e le realtà del forese meritano attenzione, decoro e iniziative capaci di valorizzare le attività economiche e creare occasioni di aggregazione", sottolineano i rappresentanti. Il Comitato riconosce che la gratuità dei parcheggi non può risolvere da sola la crisi del commercio, ma la considera un intervento immediato per rendere più accessibili i negozi durante il periodo natalizio. Da qui la richiesta al Comune di pronunciarsi in tempi brevi, così da consentire l'eventuale entrata in vigore della misura già dal 6 dicembre.