L'incidente in via Orsoleto Rimini, perde il controllo dell'auto e sbatte contro palo della luce: ricoverato in gravi condizioni

Il ferito è un 52enne di nazionalità rumena

Un incidente stradale è avvenuto alle 23.20 circa di ieri (domenica 15 novembre), sulla via Orsoleto a Rimini. Un 52enne di nazionalità rumena, al volante di una Bmw, è finito fuoristrada ed è stato ricoverato in codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale di Rimini: dai primi riscontri, non sarebbero stati coinvolti altri mezzi. L'uomo avrebbe perso autonomamente il controllo della Bmw, sbattendo contro un palo dell'illuminazione pubblica, poi urtando un manufatto in cemento e fermando la propria corsa in un terreno. Sul posto, oltre alla Polizia Locale, sono intervenuti il personale del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno estratto il ferito della lamiere dell'auto.