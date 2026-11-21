Rimini, previsioni meteo 22 novembre 2026: giornate con pioggia leggera e rinforzi di vento

Previsioni per Rimini del 22 novembre 2026: nuvolosità diffusa, pioggia leggera intermittente e raffiche soprattutto nel tardo pomeriggio-sera.

La giornata meteorologica del 22 novembre 2026 a Rimini sarà caratterizzata da condizioni variabili: nubi diffuse e fasi di pioggia leggera alterneranno momenti più asciutti, mentre il vento tenderà a rinforzare in serata. Di seguito il quadro ora per ora per orientarsi su temperature, precipitazioni e venti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

La notte inizia con temperature intorno a 6,6 °C (percepiti ~5,7 °C) e umidità elevata (92%). Cielo con nubi sparse, vento debole da SSW intorno a 1,6 m/s con raffiche fino a 2,9 m/s. Probabilità di pioggia molto bassa (0%); visibilità buona. Attenzione a possibili foschie o brina localizzata dato il dew point relativamente alto rispetto alla temperatura.

Prima mattina (03:00)

Temperatura in lieve aumento a 7,3 °C, umidità al 93% e cielo coperto. Vento debole da SSW intorno a 2,0 m/s (raffiche ~3,8 m/s). Probabilità di precipitazioni bassa (0%) ma condizioni umide e cielo chiuso rendono l'aria fredda e uggiosa.

Mattina (06:00)

Al primo mattino temperature attorno a 8,7 °C con umidità all'80% e visibilità ridotta (~6,7 km). Cielo molto nuvoloso e alta probabilità di pioggia (80%): sono attesi fenomeni deboli o intermittenti. Vento debole da S (~2,8 m/s, raffiche ~4,8 m/s). Consigliata prudenza agli spostamenti se si forma nebbia residua.

Mezza mattinata (09:00)

In mattinata si prospetta pioggia leggera con accumulo previsto di circa 1,8 mm nelle 3 ore. Temperatura circa 10,5 °C, umidità 88% e cielo coperto. Vento da SSE su valori moderati (3,4 m/s, raffiche fino a 5,7 m/s). Fenomeni deboli ma diffusi: può risultare scomodo per attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00)

A metà giornata temperature attese intorno a 12,7 °C. Persistono pioggia leggera con accumulo stimato di 0,5 mm nelle 3 ore e nuvolosità variabile (coperto al mattino, aperture parziali). Vento da SSE intorno a 4,2 m/s con raffiche fino a 8,1 m/s. Giornata mite per il periodo, ma umida.

Primo pomeriggio (15:00)

Massime della giornata attese vicino a 14,9 °C. Continuerà la pioggia leggera: circa 1,2 mm nelle 3 ore. Cielo nuvoloso (91%), umidità 75%. Vento moderato da SSE attorno a 3,5 m/s (raffiche ~6,6 m/s). Periodi piovosi alternati a brevi attenuazioni.

Tardo pomeriggio (18:00)

Dal pomeriggio al tardo pomeriggio si nota un calo termico a 10,1 °C e un cambiamento nella circolazione: vento più sostenuto da WNW attorno a 6,6 m/s con raffiche importanti fino a 13,0 m/s. Pioggia debole residua possibile (circa 0,5 mm). Il vento può risultare fastidioso, soprattutto vicino alla costa.

Sera (21:00)

La serata rimane umida con pioggia leggera (circa 0,6 mm nelle 3 ore) e temperatura sui 9,0 °C. Umidità alta (88%), cielo molto nuvoloso e vento in attenuazione a 2,8 m/s con raffiche fino a 5,0 m/s. Visibilità leggermente ridotta (~8,3 km). Possibili condizioni scivolose sulle strade.

Riepilogo del giorno

Giornata a Rimini con nuvolosità diffusa e pioggia leggera intermittente, temperature decisamente miti per la stagione (massime vicino a 15 °C) e vento che rinforzerà nel tardo pomeriggio con raffiche fino a ~13 m/s. Raccomandata prudenza su strada nelle fasi di pioggia e attenzione ai locali rinforzi del vento, soprattutto lungo la costa.