Rimini, previsioni meteo per il 15 novembre 2026: piogge mattutine e recupero termico

A Rimini il 15 novembre 2026 atteso un passaggio perturbato al mattino con pioggia leggera, poi aumento delle temperature e cielo che si apre nel pomeriggio.

La giornata meteorologica a Rimini del 15 novembre 2026 si presenta con un rapido passaggio instabile nelle ore notturne e mattutine, seguito da un moderato rialzo termico e un miglioramento della nuvolosità nel pomeriggio. Di seguito il dettaglio cronologico per pianificare la giornata con dati e indicazioni pratiche.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00 - 03:00) — Nelle prime ore della notte cielo coperto con temperatura intorno a 9,6 °C e umidità elevata (86%). Probabilità di precipitazioni segnalata al 53% (dati sulle piogge non specificano accumuli): in caso di piovaschi gli accumuli dovrebbero risultare limitati. Vento debole da ovest-sudovest (~256°) a circa 2,0 m/s con raffiche fino a 3,6 m/s; pressione sui 1023 hPa.

Prima mattina (03:00 - 06:00) — Atteso un episodio di pioggia leggera con accumulo indicato di circa 0,39 mm alle 03:00 e temperatura in lieve aumento a 10,4 °C. Umidità attorno all'87% e vento debole (~1,5 m/s, raffiche 2,6 m/s) da ovest-sudovest. Visibilità buona (10 km); fenomeni deboli e localizzati.

Mattina (06:00 - 09:00) — Ancora pioggia leggera nelle prime ore del mattino con accumulo intorno a 0,41 mm alle 06:00, temperatura crescente a 11,1 °C e umidità sul 90%. Vento da ovest (≈268°) intorno a 2,2 m/s con raffiche fino a 3,7 m/s. Si tratta dell'ultimo passaggio precipitativo prima di un miglioramento temporaneo.

Mezza mattinata (09:00 - 12:00) — Residui piovaschi probabilmente fino a metà mattina, con massimo stimato di 0,6 mm alle 09:00 e probabilità di precipitazione elevata. Temperatura attesa vicino a 13,0 °C, umidità 87%, pressione 1021 hPa. Visibilità ridotta a circa 7.123 m per nuvolosità e pioggia; vento debole da ovest (≈284°) a 3,0 m/s con raffiche fino a 5,7 m/s.

Mezzogiorno (12:00 - 15:00) — Nel corso del primo pomeriggio si nota un aumento termico con temperatura massima prevista intorno a 15,7 °C alle 12:00. Non sono indicati accumuli di pioggia per questo intervallo (pop 0). Il cielo rimane tuttavia molto nuvoloso al primo mattino e solo progressivamente potrebbe aprirsi; vento moderato da ovest-nordovest (~290°) a 3,2 m/s con raffiche fino a 6,8 m/s.

Primo pomeriggio (15:00 - 18:00) — Condizioni in miglioramento: poche nuvole e temperatura leggermente in calo a 14,3 °C alle 15:00. Umidità intorno al 70% e vento debole da ovest-nordovest (~295°) attorno a 2,7 m/s (raffiche 5,0 m/s). Giornata che diventa più asciutta e più confortevole rispetto alle ore mattutine.

Tardo pomeriggio (18:00 - 21:00) — Nel tardo pomeriggio presenza di nubi sparse, temperatura intorno a 11,7 °C e umidità in aumento (82%). Vento debole da ovest-sudovest (~247°) a 1,9 m/s con raffiche fino a 3,6 m/s. Nessuna precipitazione significativa prevista in questa fascia.

Sera (21:00 - 24:00) — La serata vede prevalere nuvolosità estesa (cielo coperto) con temperatura intorno a 13,1 °C e umidità elevata (87%). Vento molto debole (~1,1 m/s) da sud-ovest (≈216°). Condizioni stabili ma umide: possibili foschie o tendenza a banchi di nuvole bassi.

Riepilogo del giorno

Giornata con un passaggio perturbato notturno e mattutino caratterizzato da pioggia leggera (accumuli modesti: fino a ~0,6 mm) e visibilità momentaneamente ridotta. Dal mezzogiorno in poi si prevede un miglioramento con rialzo delle temperature fino a 15–16 °C, vento generalmente debole e nuvolosità in diminuzione. Consigli: portare un ombrello per la mattina, abbigliamento a strati per il pomeriggio più mite e attenzione a possibili superfici umide sulle strade nelle prime ore.