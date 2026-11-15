Rimini — Previsioni meteo per il 16 novembre 2026: nuvole e un passaggio di pioggia, temperature miti

Meteo Rimini 16 novembre 2026: giornata prevalentemente nuvolosa con un breve episodio di pioggia mattutina e venti generalmente deboli.

Domani a Rimini è attesa una giornata dominata dalle nuvole, con un breve passaggio di pioggia nella mattinata. Le temperature si manterranno miti per il periodo e i venti rimarranno generalmente deboli. Di seguito il dettaglio orario per orientare gli spostamenti e le attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo coperto. Temperature intorno a 10,7 °C, umidità elevata (88%) e pressione sui 1016 hPa. Vento debole da sud-ovest a 0,6 m/s (raffiche fino a 1,46 m/s). Visibilità piena (10 km). Probabilità di precipitazioni moderata (pop 34%).

Prima mattina (03:00) — nubi sparse, umidità molto alta (96%). Temperatura intorno a 10,8 °C, pressione 1014 hPa. Vento da ovest-sudovest a 2,6 m/s (raffiche 4,8 m/s). Visibilità ridotta a circa 1,9 km; attenzione a possibili foschie o nebbia rada. Probabilità di pioggia bassa (pop 16%).

Mattina (06:00) — cielo coperto con temperature in lieve aumento a 11,1 °C e umidità al 97%. Pressione 1013 hPa. Vento da ovest a 2,9 m/s (raffiche 5,3 m/s). Cieli grigi e condizioni umide, ma precipitazioni in agguato (pop 17%).

Mezza mattinata (09:00) — pioggia leggera prevista: accumulo stimato 1,18 mm nelle tre ore. Temperatura circa 12,1 °C, umidità 92% e pressione 1014 hPa. Vento moderato da ovest a 3,5 m/s (raffiche fino a 7,1 m/s). Probabilità di pioggia aumentata (pop 30%). Periodo utile per portare un ombrello durante gli spostamenti mattutini.

Mezzogiorno (12:00) — cielo coperto ma con tendenza a rasserenamenti locali. Massima di giornata intorno a 14,4 °C, umidità in calo al 78% e pressione 1013 hPa. Vento debole da nord-ovest a 1,7 m/s (raffiche 5,0 m/s). Nessuna precipitazione prevista (pop 0%).

Primo pomeriggio (15:00) — nubi sparse e cielo parzialmente ampiabile. Temperatura 13,7 °C, umidità 87% e pressione 1012 hPa. Vento quasi calmo da sud a 0,65 m/s (raffiche 1,26 m/s). Condizioni favorevoli per attività all'aperto.

Tardo pomeriggio (18:00) — nubi sparse con temperatura sui 12,1 °C e umidità elevata (93%). Pressione 1013 hPa. Vento debole da sud-est a 0,9 m/s (raffiche 1,7 m/s). Cieli ancora nuvolosi ma asciutti (pop 0%).

Sera (21:00) — nubi sparse e clima mite per la notte: 12,1 °C, umidità 90% e pressione 1012 hPa. Vento debole da sud-est a 0,65 m/s (raffiche 1,34 m/s). Visibilità buona. Nessuna precipitazione attesa (pop 0%).

Riepilogo del giorno

Giornata prevalentemente nuvolosa a Rimini il 16 novembre 2026 con un breve episodio di pioggia leggera in mattinata (circa 1,2 mm). Temperature miti tra ~10,7 °C e 14,4 °C. Venti generalmente deboli (in media sotto i 3–4 m/s) con raffiche locali più sostenute durante il passaggio piovoso. Nessun fenomeno estremo previsto; per gli spostamenti mattutini è consigliabile avere un ombrello a portata di mano.