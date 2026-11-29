Rimini - Previsioni meteo per il 30 novembre 2026: cielo coperto e vento da ovest

Rimini, 30 novembre 2026: giornata grigia e ventosa con temperature intorno a 4–5°C; scarsa probabilità di pioggia ma sensazione di freddo accentuata dal vento.

Domani a Rimini si profila una giornata prevalentemente grigia e tranquilla dal punto di vista precipitazioni: la nuvolosità sarà persistente per l'intero arco della giornata e il vento da ovest-nord-ovest renderà la sensazione termica più fredda rispetto alle temperature misurate. Leggi i dettagli per fascia oraria e il riepilogo finale.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo coperto. Temperatura prevista intorno a 4,2 °C; sensazione di freddo con feels like circa 0,6 °C. Umidità elevata (86%), pressione intorno a 1028 hPa, visibilità 10 km. Vento da ovest-nord-ovest a 4,4 m/s con raffiche fino a 8,1 m/s. Precipitazioni trascurabili: 0 mm (0% di probabilità).

Prima mattina (03:00) — cielo coperto. Temperatura in lieve aumento a 4,4 °C; feels like 0,8 °C. Umidità circa 83% e pressione stabile (1028 hPa). Vento intorno a 4,6 m/s, raffiche fino a 8,5 m/s, direzione ancora da ovest-nord-ovest (circa 283°). Precipitazioni attese: 0 mm (12% di probabilità).

Mattina (06:00) — cielo coperto. Temperature stazionarie, 4,3 °C, feels like 0,6 °C; umidità in calo al 77%. Pressione 1028 hPa, visibilità 10 km. Vento intorno a 4,8 m/s, raffiche fino a 8,9 m/s. Precipitazioni insignificanti: 0 mm (0% di probabilità).

Mezza mattinata (09:00) — cielo coperto per tutta la mattina. Temperatura su 4,6 °C, feels like 0,9 °C; umidità 70%, pressione 1029 hPa. Vento 4,9 m/s con raffiche fino a 9,8 m/s, direzione intorno a 280°. Nessuna pioggia attesa: 0 mm (0% di probabilità).

Mezzogiorno (12:00) — cielo coperto e condizioni invariate. Temperatura 4,5 °C, feels like 1,1 °C; umidità 68%, pressione 1028 hPa. Vento leggermente sotto i 4,2–4,8 m/s con raffiche fino a 8,6 m/s. Precipitazioni previste praticamente nulle: 0 mm (1% di probabilità).

Primo pomeriggio (15:00) — cielo coperto. Massima giornata moderata attorno a 4,9 °C; feels like 1,3 °C. Umidità 71%, pressione 1028 hPa. Vento da ovest-nord-ovest a 4,8 m/s, raffiche attorno a 8,5 m/s. Piogge improbabili: 0 mm (0% di probabilità).

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo coperto con lievi rinforzi del vento. Temperatura in calo a 4,2 °C; feels like -0,1 °C a causa del vento; umidità 68%, pressione 1029 hPa. Vento più sostenuto a 6,0 m/s con raffiche fino a 10,9 m/s da circa 283°. Precipitazioni assenti: 0 mm (0% di probabilità).

Sera (21:00) — cielo coperto e temperature intorno a 4,6 °C; feels like 0,7 °C. Umidità 75%, pressione 1029 hPa, visibilità 10 km. Vento ancora moderato a 5,5 m/s con raffiche fino a 9,9 m/s, direzione attorno a 276°. Nessuna pioggia attesa: 0 mm (0% di probabilità).

Riepilogo del giorno

Giornata caratterizzata da cielo coperto persistente e vento da ovest-nord-ovest moderato con raffiche fino a ~11 m/s. Le temperature resteranno basse, tra circa 4 °C e 5 °C, con una sensazione termica inferiore (prossima allo zero) nelle ore più ventose; la probabilità di precipitazioni è trascurabile. Consigliato un abbigliamento caldo e antivento, soprattutto nelle ore serali e nel tardo pomeriggio.