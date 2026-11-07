Altarimini

Rimini: previsioni meteo per l'8 novembre 2026 — giornata asciutta con nubi alternate

Meteo Rimini, 8 novembre 2026: giornata prevalentemente asciutta, temperature tra ~7,5°C e 12,8°C; i dettagli orari nel bollettino.

A cura di Redazione
07 novembre 2026 15:00
Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google News
Rimini: previsioni meteo per l'8 novembre 2026 — giornata asciutta con nubi alternate -
Meteo
Condividi

L'8 novembre a Rimini si profila una giornata senza precipitazioni significative ma con variabilità delle coperture nuvolose e una ventilazione debole. Freddo moderato nelle ore notturne e mattutine, con un progressivo aumento termico fino al primo pomeriggio: ecco le previsioni orarie per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)cielo coperto. Temperatura 8,7°C (percepita 6,5°C), umidità 85%, pressione 1026 hPa. Vento da Ovest a 3,8 m/s con raffiche fino a 6,9 m/s. Visibilità 10.000 m. Probabilità di pioggia trascurabile (0%).

Prima mattina (03:00)cielo coperto. Temperatura 8,6°C (percepita 6,5°C), umidità 80%, pressione 1026 hPa. Vento da Ovest a 3,5 m/s, raffiche fino a 6,3 m/s. Visibilità 10.000 m. Condizioni stabili e asciutte.

Mattina (06:00)nubi sparse. Temperatura in lieve diminuzione a 7,4°C (percepita 5,7°C), umidità 83%, pressione 1026 hPa. Vento da Ovest-Nordovest attorno a 2,6 m/s con raffiche fino a 4,6 m/s. Visibilità 10.000 m. Cieli più aperti rispetto alla notte.

Mezza mattinata (09:00)poche nuvole. Deciso aumento termico a 11,2°C (percepita 10,2°C), umidità 69%, pressione 1027 hPa. Vento moderato da Nordovest a 2,7 m/s con raffiche a 6,3 m/s. Buona visibilità e tempo asciutto.

Mezzogiorno (12:00)cielo coperto in transizione. Temperatura massima attesa 12,8°C (percepita 11,8°C), umidità 66%, pressione 1026 hPa. Vento debole da Nord-Nordovest a 1,8 m/s, raffiche fino a 4,9 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Primo pomeriggio (15:00)cielo sereno. Temperatura 12,2°C (percepita 11,4°C), umidità 73%, pressione 1025 hPa. Vento molto debole da Nord-Est a 1,1 m/s (raffiche minime). Condizioni ideali per attività all'aperto nel pomeriggio.

Tardo pomeriggio (18:00)cielo sereno con calo termico. Temperatura 8,6°C (percepita 8,6°C), umidità 88%, pressione 1025 hPa. Vento debole da Sud-Ovest a 0,7 m/s, raffiche fino a 1,5 m/s. Sera asciutta e limpida nelle ore immediatamente successive.

Sera (21:00)nubi sparse. Temperatura 7,5°C (percepita 7,5°C), umidità molto elevata 96%, pressione 1026 hPa. Vento debole da Sud-Ovest a 1,0 m/s con raffiche fino a 2,5 m/s. Visibilità 10.000 m. Nessuna precipitazione attesa, ma umidità alta nelle ore notturne.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente asciutta a Rimini l'8 novembre 2026, con temperature tra circa 7,5°C nelle ore serali-notturne e un picco intorno a 12,8°C a mezzogiorno. Pressione stabile attorno ai 1025–1027 hPa, venti generalmente deboli e visibilità buona. Attenzione all'umidità elevata la sera, che può aumentare la sensazione di freddo.

Previsioni meteo 8 novembre 2026

00:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +8.7° (perc. +6.5°)
Precip. -
Vento 3.8 O (max 6.9)
Umidità 85%
03:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +8.6° (perc. +6.5°)
Precip. -
Vento 3.5 O (max 6.3)
Umidità 80%
06:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +7.4° (perc. +5.7°)
Precip. -
Vento 2.6 O (max 4.6)
Umidità 83%
09:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +11.2° (perc. +10.2°)
Precip. -
Vento 2.7 NO (max 6.3)
Umidità 69%
12:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +12.8° (perc. +11.8°)
Precip. -
Vento 1.8 NO (max 4.9)
Umidità 66%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +12.2° (perc. +11.4°)
Precip. -
Vento 1.1 NE (max 2.0)
Umidità 73%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +8.6° (perc. +8.6°)
Precip. -
Vento 0.7 S (max 1.5)
Umidità 88%
21:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +7.5° (perc. +7.5°)
Precip. -
Vento 1.0 SO (max 2.5)
Umidità 96%
24:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +7.3° (perc. +7.3°)
Precip. -
Vento 1.0 SO (max 2.4)
Umidità 97%
Continua a leggere su Altarimini

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini