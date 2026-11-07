Rimini: previsioni meteo per l'8 novembre 2026 — giornata asciutta con nubi alternate
Meteo Rimini, 8 novembre 2026: giornata prevalentemente asciutta, temperature tra ~7,5°C e 12,8°C; i dettagli orari nel bollettino.
L'8 novembre a Rimini si profila una giornata senza precipitazioni significative ma con variabilità delle coperture nuvolose e una ventilazione debole. Freddo moderato nelle ore notturne e mattutine, con un progressivo aumento termico fino al primo pomeriggio: ecco le previsioni orarie per organizzare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — cielo coperto. Temperatura 8,7°C (percepita 6,5°C), umidità 85%, pressione 1026 hPa. Vento da Ovest a 3,8 m/s con raffiche fino a 6,9 m/s. Visibilità 10.000 m. Probabilità di pioggia trascurabile (0%).
Prima mattina (03:00) — cielo coperto. Temperatura 8,6°C (percepita 6,5°C), umidità 80%, pressione 1026 hPa. Vento da Ovest a 3,5 m/s, raffiche fino a 6,3 m/s. Visibilità 10.000 m. Condizioni stabili e asciutte.
Mattina (06:00) — nubi sparse. Temperatura in lieve diminuzione a 7,4°C (percepita 5,7°C), umidità 83%, pressione 1026 hPa. Vento da Ovest-Nordovest attorno a 2,6 m/s con raffiche fino a 4,6 m/s. Visibilità 10.000 m. Cieli più aperti rispetto alla notte.
Mezza mattinata (09:00) — poche nuvole. Deciso aumento termico a 11,2°C (percepita 10,2°C), umidità 69%, pressione 1027 hPa. Vento moderato da Nordovest a 2,7 m/s con raffiche a 6,3 m/s. Buona visibilità e tempo asciutto.
Mezzogiorno (12:00) — cielo coperto in transizione. Temperatura massima attesa 12,8°C (percepita 11,8°C), umidità 66%, pressione 1026 hPa. Vento debole da Nord-Nordovest a 1,8 m/s, raffiche fino a 4,9 m/s. Nessuna precipitazione prevista.
Primo pomeriggio (15:00) — cielo sereno. Temperatura 12,2°C (percepita 11,4°C), umidità 73%, pressione 1025 hPa. Vento molto debole da Nord-Est a 1,1 m/s (raffiche minime). Condizioni ideali per attività all'aperto nel pomeriggio.
Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno con calo termico. Temperatura 8,6°C (percepita 8,6°C), umidità 88%, pressione 1025 hPa. Vento debole da Sud-Ovest a 0,7 m/s, raffiche fino a 1,5 m/s. Sera asciutta e limpida nelle ore immediatamente successive.
Sera (21:00) — nubi sparse. Temperatura 7,5°C (percepita 7,5°C), umidità molto elevata 96%, pressione 1026 hPa. Vento debole da Sud-Ovest a 1,0 m/s con raffiche fino a 2,5 m/s. Visibilità 10.000 m. Nessuna precipitazione attesa, ma umidità alta nelle ore notturne.
Riepilogo del giorno
Giornata complessivamente asciutta a Rimini l'8 novembre 2026, con temperature tra circa 7,5°C nelle ore serali-notturne e un picco intorno a 12,8°C a mezzogiorno. Pressione stabile attorno ai 1025–1027 hPa, venti generalmente deboli e visibilità buona. Attenzione all'umidità elevata la sera, che può aumentare la sensazione di freddo.