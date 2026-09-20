Rimini, previsioni per il 21 settembre 2026: giornata calda con nubi variabili
A Rimini il 21 settembre 2026: tempo prevalentemente asciutto, cielo da parzialmente nuvoloso a coperto e temperature fino a 28°C.
Domani a Rimini si profila una giornata generalmente asciutta ma con nuvolosità variabile: ci saranno momenti soleggiati alternati a fasi con cielo più compatto. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio le attività all'aperto.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): temperature sui 21,3 °C, umidità elevata (91%) e pressione a 1022 hPa. Cielo con nubi sparse (31%), vento debole da SW a 1,16 m/s (raffiche fino a 2,45 m/s, provenienza 231°). Precipitazioni assenti: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km. Sensazione termica 21,9 °C.
Prima mattina (03:00): lieve calo termico a 20,2 °C, umidità 85% e pressione 1021 hPa. Ancora nubi sparse (34%), vento molto leggero intorno a 1,09 m/s da SO (224°) con raffiche fino a 2,15 m/s. Precipitazioni non previste (0 mm, pop 0%).
Mattina (06:00): clima più fresco con 22,0 °C, umidità 73% e pressione 1021 hPa. Cielo con poche nuvole (22%), vento calmo intorno a 1,28 m/s da SO (238°). Precipitazioni assenti; visibilità piena 10 km. Punto di rugiada 15,2 °C.
Mezza mattinata (09:00): aumento delle temperature a 27,2 °C, umidità in calo (54%) e pressione 1022 hPa. Cielo tra parzialmente nuvoloso e spazi di sereno (43%), vento debole da N a 1,53 m/s con raffiche fino a 5,07 m/s (353°). Nessuna precipitazione prevista (0 mm).
Mezzogiorno (12:00): raggiunta la massima prevista con circa 27,97 °C, umidità 50% e pressione 1020 hPa. Il cielo si presenta cielo coperto (94% di nuvolosità). Vento in rotazione a NE a 2,55 m/s con raffiche fino a 7,03 m/s (35°). Precipitazioni non attese (0 mm). Sensazione termica intorno a 28,4 °C.
Primo pomeriggio (15:00): lieve calo a 26,4 °C, umidità 54% e pressione 1019 hPa. Nuvolosità ancora consistente (nubi sparse/ampie velature, 81%); vento da ENE a 2,41 m/s (64°) con raffiche fino a 5,89 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm).
Tardo pomeriggio (18:00): temperature in discesa a 23,2 °C, umidità risalita al 77% e pressione 1018 hPa. Cielo coperto (89%), vento debole da SE a 1,32 m/s (126°) con raffiche modeste. Nessuna pioggia prevista (0 mm); punto di rugiada 18,4 °C.
Sera (21:00): serata mite con 21,3 °C, umidità 84% e pressione 1019 hPa. Cielo con nubi sparse (66%), vento quasi assente a 0,63 m/s da S (187°) e raffiche deboli. Precipitazioni non previste (0 mm). Visibilità buona.
Riepilogo del giorno
In sintesi, a Rimini il 21 settembre 2026 si prevede una giornata asciutta, con temperature tra circa 20 °C nelle ore notturne e raggi di massime intorno a 28 °C a mezzogiorno. La nuvolosità varierà nel corso della giornata, con momenti di cielo sereno o poco nuvoloso alternati a fasi con cielo più coperto a metà giornata. I venti rimangono generalmente deboli (sottoposti a lievi raffiche verso il mezzogiorno). Nessuna precipitazione significativa è attesa (0 mm, pop 0%).
Consiglio pratico: giornata adatta alle attività all'aperto, con attenzione al soleggiamento nelle ore centrali quando la temperatura sarà più alta.