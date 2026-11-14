Rimini prima dei Romani, in mostra le nuove scoperte

Dal 19 novembre al Museo della Città reperti e testimonianze dagli scavi dell'Ospedale e di Covignano, tra età del Rame ed età del Ferro.

C'era una Rimini molto prima di Ariminum. Una città ancora lontana dalla fondazione della colonia romana del 268 avanti Cristo, abitata da comunità di cui oggi emergono nuove tracce grazie agli scavi archeologici. A raccontarle sarà la mostra Tracce del passato. Archeologia a Rimini, che aprirà giovedì 19 novembre alle 16.30 al Museo della Città.

L'esposizione resterà visitabile fino al 7 marzo 2027 e mette al centro due importanti campagne di scavo, dalle quali sono arrivati reperti e testimonianze che ampliano le conoscenze sulle origini del territorio riminese. Il percorso attraversa due periodi dell'età dei Metalli: l'età del Rame e l'età del Ferro.

Una delle scoperte più rilevanti arriva dall'area dell'Ospedale di Rimini, dove tra il 2023 e il 2024, durante i lavori per la realizzazione della Nuova Casa della Salute, è stato individuato il primo abitato dell'età del Rame mai rinvenuto in città. Un ritrovamento significativo anche per la sua collocazione in pianura, vicino al centro urbano, che offre nuovi elementi per ricostruire le prime forme di insediamento nell'area. Il secondo capitolo della mostra conduce invece sulle pendici di Covignano. Qui, lungo via della Grotta Rossa, gli scavi condotti tra il 2019 e il 2021 hanno portato alla luce diverse sepolture accompagnate da corredi funerari. Tra queste spicca la Tomba 5, che per la ricchezza e la tipologia degli oggetti restituiti suggerisce la presenza di un defunto di rango elevato. Nel corredo è stata ritrovata anche una ruota di carro.

Le testimonianze di Covignano contribuiscono a delineare il ruolo del colle tra VI e V secolo avanti Cristo e a comprendere meglio le caratteristiche delle comunità che abitavano la Romagna in quell'epoca. L'inaugurazione del 19 novembre vedrà la partecipazione del sindaco Jamil Sadegholvaad, della soprintendente Federica Gonzato e del direttore dei Musei comunali Alessandro Giovanardi. La mostra è promossa e finanziata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, in collaborazione con i Musei comunali di Rimini, l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e la Sapienza Università di Roma. Il progetto scientifico ed espositivo è curato da Martina Castoldi, Andrea Gaucci, Francesca Minak e Annalisa Pozzi.