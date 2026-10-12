Rimini, reati in calo del 10,7%: "nel 2025 meno denunce"

Sadegholvaad confronta i dati con il 1996: gli episodi denunciati sono scesi da 28.688 a 18.347. Ma il presidente chiede più forze dell'ordine

Nel 2025 le denunce di reato in provincia di Rimini sono diminuite del 10,7% rispetto all'anno precedente, passando da 20.425 a 18.347. Un calo tra i più consistenti a livello nazionale, secondo i dati richiamati dal presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad commentando il rapporto del Sole 24 Ore sui reati denunciati in Italia. Il confronto con il 1996 evidenzia una riduzione ancora più marcata: trent'anni fa gli episodi denunciati erano 28.688, oltre 10mila in più rispetto all'ultimo dato disponibile.

"Si passa infatti dai 28.688 reati denunciati nel 1996 ai 18.347 del 2025, a siglare una riduzione di 10.341 episodi di crimine pari al 56,3%", sottolinea Sadegholvaad. Il presidente invita però a leggere i numeri tenendo conto delle caratteristiche del territorio, a partire dall'elevato flusso turistico che interessa la provincia durante l'anno. Tra le categorie in diminuzione figurano alcuni dei reati più legati alla presenza di visitatori e alla frequentazione delle aree turistiche. Nel 2025, rispetto al 2024, le denunce per furto sono scese del 18,7%, quelle per danneggiamento dell'8,3% e quelle per rapina del 33%.

Sadegholvaad richiama due elementi che incidono sulle statistiche: la cosiddetta "correzione turistica", cioè il peso delle persone che frequentano quotidianamente un territorio senza risiedervi, e la propensione alla denuncia, legata anche al rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Fattori che, secondo il presidente, devono essere considerati nell'interpretazione delle classifiche. Accanto ai dati, viene rivendicato il lavoro svolto negli anni dalle forze dell'ordine, dai Comuni e dalle polizie locali, anche attraverso i Comitati provinciali per l'ordine pubblico e la sicurezza, gli interventi di riqualificazione urbana e il potenziamento dei sistemi di controllo.

Un esempio riguarda la videosorveglianza: negli ultimi quindici anni, spiega Sadegholvaad, le telecamere a Rimini sono passate da 44 a 464. L'obiettivo è arrivare a 557 entro l'inizio del 2027, con investimenti superiori ai quattro milioni di euro. Il presidente torna però a chiedere un maggiore sostegno da parte dello Stato, soprattutto per quanto riguarda gli organici delle forze dell'ordine nei territori ad alta densità turistica. "Ci sono risposte che è lo Stato a dover fornire in termini di adeguamento degli organici delle forze dell'ordine", afferma, indicando anche la necessità di riconoscere alla Questura di Rimini uno status adeguato alle esigenze di un territorio che accoglie ogni anno un elevato numero di visitatori.

Tra le proposte avanzate dalla Provincia c'è inoltre la possibilità di destinare una parte dell'imposta di soggiorno al miglioramento delle condizioni di lavoro delle forze di polizia. Sadegholvaad auspica infine che si concretizzi il progetto di recupero dell'ex caserma Giulio Cesare a Rimini, destinata a diventare una Cittadella della Sicurezza a servizio dell'intera provincia.