Rimini, riapre il Conad di viale Tripoli con il formato Tuday

Il punto vendita al civico 178 è stato rinnovato e dà lavoro a 13 persone. Presente al taglio del nastro anche il sindaco Jamil Sadegholvaad

L’arrivo a sorpresa del Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha animato il taglio del nastro del Conad di viale Tripoli, che ha riaperto questa mattina con il formato Tuday.

Alla breve cerimonia erano presenti l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati, Luca Panzavolta, e l’assessore al Commercio del Comune, Juri Magrini.

La gestione è della snc "Gusto e Fantasia" - dei soci Ivan, Luca e Michela Bandini ed Elia Franchini - la quale conduce anche il Tuday di via Campana e nel complesso occupa 23 lavoratori.

Gastronomia fredda, banco salumi e formaggi, panetteria, ortofrutta sfuso e confezionato, pesce e carne a libero servizio: all’interno di Tuday Conad il cliente trova quello che serve per una spesa veloce e orientata alle ultime tendenze di consumo, dove l’assortimento è sempre più orientato verso le soluzioni pronte e la convenienza quotidiana, ma sempre con un occhio di riguardo alla sostenibilità e ai prodotti locali.

Il negozio si trova al civico 178, dà lavoro a 13 persone e dispone di un’area di vendita di circa 220 metri quadri.

Gli orari di apertura rimangono invariati: dalle 7 alle 20, dal lunedì al sabato; dalle 8,30 alle 13 la domenica.