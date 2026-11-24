"Rimini. Rinascimenti" tre incontri per scoprire il mondo dell'illustrazione

Ai Palazzi dell’Arte prosegue fino al 10 gennaio la mostra con 73 opere di 60 illustratori. Dal 26 novembre al via un ciclo di conferenze e incontri con curatori e artisti

Prosegue ai Palazzi dell’Arte di Rimini fino al 10 gennaio 2027 la mostra Rimini. Rinascimenti. Illustrare il mondo, disegnare il futuro, che riunisce settantatré opere di sessanta illustratori di fama internazionale. Promossa dal Comune di Rimini con il contributo della Regione Emilia-Romagna, nata da una ricerca sviluppata da Palazzo Madama – Fondazione Torino Musei e prodotta da MondoMostre, l’esposizione pone al centro la straordinaria potenza dell’illustrazione: un linguaggio immediato e profondo, capace di selezionare il nucleo essenziale delle grandi questioni civili e tradurlo in immagini che danno forma alla memoria e dischiudono il futuro.

Per accompagnare il percorso espositivo e approfondirne i temi con il pubblico, prende il via Guardare, immaginare, creare, un ciclo di appuntamenti ospitato nel Sottotetto del museo che intreccia storia dell’arte, grafica editoriale e racconto del territorio.

Il programma si apre giovedì 26 novembre alle ore 18.00 con la conferenza di Giovanni Carlo Federico Villa dal titolo Disegnare il mondo per comprenderlo. Ordinario di Storia dell’Arte Moderna all’Università degli Studi di Bergamo e già direttore di Palazzo Madama a Torino, Villa è tra i maggiori studiosi italiani di pittura rinascimentale e ha curato numerose esposizioni presso prestigiose istituzioni museali, tra cui le Scuderie del Quirinale. In veste di curatore della mostra riminese insieme ad Ale Giorgini, condurrà i partecipanti attraverso le storie e le visioni che hanno dato origine all’esposizione: un itinerario per immagini che muove da Selinunte e dal Mediterraneo antico, attraversa l’evoluzione dei diritti europei fino alla Carta sociale europea e affronta le sfide del cambiamento climatico, per approdare infine alla memoria e alle prospettive future di Rimini.

Il secondo appuntamento è in programma venerdì 11 dicembre alle ore 18.00 con Dentro l’immagine. Come si legge un’illustrazione, un dialogo a due voci tra Ale Giorgini e Giovanni Carlo Federico Villa. Partendo dai manifesti storici che hanno costruito l’immaginario visivo di Rimini, i due curatori allargheranno lo sguardo alla storia dell’illustrazione italiana, dal primo Novecento fino alle ricerche contemporanee esposte in mostra, analizzando insieme al pubblico elementi come la composizione, il punto di vista, il colore e le metafore visive.

A chiudere questa tranche di incontri sarà, venerdì 18 dicembre alle ore 18.00, la tavola rotonda Una città, molti sguardi. L’illustrazione come incontro e progetto. Ale Giorgini dialogherà con due firme di primo piano dell’illustrazione italiana, Riccardo Guasco e Francesco Poroli, in un confronto aperto sul mestiere dell’illustratore, il rapporto con la committenza, la costruzione di un linguaggio personale e il dialogo con la comunità creativa del territorio.

In aggiunta ai tre incontri programmati, il 30 e il 31 dicembre la mostra Rimini. Rinascimenti. Illustrare il mondo, disegnare il futuro parteciperà inoltre al ricco programma di attività dell’evento organizzato dal Comune di Rimini, il “Capodanno più lungo del mondo”, con una serie di masterclass e laboratori.

Informazioni utili

Tutti gli incontri si tengono presso il Sottotetto dei Palazzi dell’Arte Rimini (Piazza Cavour 26). L’ingresso agli appuntamenti è libero fino a esaurimento dei posti disponibili e non è richiesta prenotazione.