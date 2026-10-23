CARO ENERGIA Rimini, riscaldamento: in inverno la spesa per il gas è stimata in 957 euro

Secondo l’Osservatorio Switcho, una famiglia riminese può risparmiare circa 284 euro scegliendo la tariffa più conveniente

Con l’avvicinarsi della stagione termica, il riscaldamento torna a essere una delle principali voci di spesa per le famiglie italiane. Per stimarne l’impatto nell’inverno 2026-27, l’Osservatorio di Switcho – il servizio 100% digitale del Gruppo Mavriq per risparmiare sulle spese di luce, gas, telefonia, assicurazione e mutui – ha analizzato i consumi medi di gas nelle diverse regioni d’Italia e le attuali condizioni del mercato. Lo studio offre dunque una stima della spesa attesa per le famiglie e del risparmio ottenibile scegliendo le offerte più convenienti.

Quanto costerà l’inverno in Emilia-Romagna

Per questo inverno qual è l’aspettativa di spesa per il riscaldamento in Emilia-Romagna? Secondo l’analisi dell’Osservatorio, effettuata a partire dai dati ARERA, da ottobre ad aprile una famiglia emiliano-romagnola consuma in media 1.114 Smc (standard metri cubi di gas), di cui quasi la metà si concentra tra dicembre e gennaio. Considerando tale dispendio energetico e la tariffa media di mercato, per le famiglie emiliano-romagnole il conto di quest’inverno sarà di circa 975€ in bolletta solo per la materia prima gas, a cui vanno poi aggiunte le altre voci di costo. Un valore simile alla spesa media italiana, che si attesta a 972€ per un consumo medio di 1.110 Smc nello stesso periodo.

Una cifra importante, che però non dipende solo da quanto si consuma: arrivare all’inverno con l’offerta giusta può fare la differenza, quest’anno più che mai. Secondo le stime dell’Osservatorio, infatti, in Emilia-Romagna passare subito alla migliore tariffa sul mercato permetterebbe a una famiglia media di tenersi in tasca circa 290€ nei soli mesi invernali, facendo scendere la spesa media regionale a 686€. “L'accensione dei riscaldamenti è l’ultimo momento utile per controllare la propria tariffa e proteggersi da possibili rincari, prima che arrivino le bollette più salate”, spiega Paolo Benazzi, Managing Director Utilities di Switcho. “Bisogna tenere conto, inoltre, che per cambiare fornitore servono dai 45 ai 60 giorni: chi si attiva ora può affrontare i mesi più freddi con la nuova offerta già in vigore, mentre chi rimanda rischia di perdere buona parte del risparmio.”

Da Bologna a Ferrara: la mappa provinciale

Andando nel dettaglio, quanto consumano per il riscaldamento e quanto potrebbero risparmiare gli abitanti delle diverse zone della regione? È la provincia di Bologna a registrare i consumi invernali più alti (1.233 Smc), con una spesa stimata di circa 1.070€. Seguono Piacenza (1.222 Smc e 1.062€ di spesa) e Reggio Emilia (1.107 Smc e 970€). Fanalino di coda Parma e Ferrara, dove i consumi si fermano rispettivamente a 1.076 e 1.064 Smc e la spesa a 945€ e 935€: anche qui, però, scegliere la migliore offerta vale oltre 270€ di risparmio nei mesi invernali.

A fronte di un risparmio concreto, in realtà, in Emilia-Romagna sono ancora pochissime le famiglie che ne approfittano. “Analizzando le bollette gas caricate sulla nostra piattaforma dagli utenti”, continua Benazzi, “emerge che il 96% dei consumatori emiliani arriva ai mesi più freddi dell'inverno senza una tariffa gas conveniente. Si parla di oltre 1,6 milioni di utenti che stanno sostenendo costi più alti del necessario.”