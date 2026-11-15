La sentenza Rimini, rompe il timpano alla ex con uno schiaffo e diffonde le sue foto intime: condannato

Il 23enne dovrà scontare 2 anni e 5 mesi di reclusione e risarcire la ragazza con 10mila euro. Le accuse sono stalking, lesioni, rapina e revenge porn

Due anni e 5 mesi di reclusione e 10mila euro di risarcimento alla vittima. È la condanna inflitta con rito abbreviato a un 23enne tunisino accusato di stalking, lesioni, rapina e revenge porn nei confronti dell'ex fidanzata, una riminese di 20 anni. La Procura aveva chiesto 5 anni e 4 mesi.

La relazione, durata appena quattro mesi, sarebbe stata caratterizzata da gelosia, minacce e aggressioni. Dopo la prima rottura, il giovane avrebbe continuato a perseguitare la ragazza, fino a colpirla nuovamente la scorsa estate con uno schiaffo tanto violento da perforarle il timpano.

In un altro episodio l'avrebbe aggredita in auto, costringendola a consegnargli il cellulare. Dopo averlo sottratto, avrebbe trovato alcune fotografie intime della ragazza e le avrebbe diffuse nella chat di famiglia, inviandole anche ai parenti.

Le violenze e le minacce avevano provocato nella 20enne una condizione di forte paura, tanto da costringerla a farsi accompagnare dal padre negli spostamenti. La nuova denuncia aveva fatto scattare il codice rosso.