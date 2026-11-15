Qualità della vita 2026 Rimini sale nella classifica delle province dove si vive meglio

L'indagine di ItaliaOggi premia il territorio riminese, inserito tra le province in crescita. Sul podio Bolzano, Milano e Bologna, ultima Taranto

Rimini migliora il proprio posizionamento nella classifica della qualità della vita 2026. È quanto emerge dalla 28ª edizione dell'indagine realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma, che fotografa le condizioni di vita nelle 107 province italiane.

Il territorio riminese figura tra quelli che hanno registrato un andamento positivo, insieme a Belluno, Pordenone, Venezia, Ancona, Arezzo, Pistoia e Vibo Valentia. Un segnale incoraggiante per la provincia, che si inserisce in un quadro nazionale caratterizzato da diversi cambiamenti rispetto alla rilevazione del 2025.

In testa alla graduatoria si conferma Bolzano, seguita da Milano e Bologna. In fondo alla classifica, invece, tre province del Sud: Taranto al 107° posto, preceduta da Crotone e Foggia.

Il balzo più significativo è quello di Belluno, che guadagna 29 posizioni e raggiunge il 31° posto. Tra le province in maggiore difficoltà figurano invece Monza-Brianza, Ascoli Piceno, Lucca, Cremona, Piacenza, Sassari e Udine.