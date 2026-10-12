Rimini, segnalazioni al Comune: Ariminensis chiede più trasparenza

Nel 2025 registrate 11.336 richieste all'Urp, in aumento del 18,24%. L'associazione propone un rendiconto periodico su tempi, interventi e costi.

Nel 2025 l'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Rimini ha registrato 11.336 segnalazioni, il 18,24% in più rispetto all'anno precedente. Partendo da questi dati, l'associazione Ariminensis propone di rafforzare la trasparenza sulla gestione delle richieste dei cittadini, rendendo più chiari i tempi di risposta e gli esiti degli interventi.

L'amministrazione comunale ha precisato che tutte le segnalazioni vengono prese in carico e indirizzate agli uffici competenti. Secondo Ariminensis, tuttavia, "una richiesta inoltrata non equivale automaticamente a un problema risolto". L'associazione invita quindi a distinguere tra le pratiche avviate e i problemi effettivamente risolti, indicando anche le ragioni di eventuali ritardi.

I monitoraggi citati riportano una diminuzione delle pratiche in corso, passate da 12.111 a fine 2024 a 4.131 a fine 2025. Ariminensis chiede maggiori dettagli sugli esiti delle richieste e sulle cause delle criticità che si ripresentano, con particolare attenzione alla manutenzione urbana e ai costi sostenuti.

Tra le proposte c'è un rendiconto trimestrale suddiviso per quartiere e servizio, con informazioni su tempi di gestione, interventi realizzati, pratiche aperte e motivazioni dei ritardi. L'associazione chiede inoltre un quadro aggiornato delle spese di manutenzione del Parco del Mare e una verifica dei costi dell'Infrastruttura Verde Urbana.

L'obiettivo è permettere ai cittadini di seguire il percorso delle proprie segnalazioni e conoscere le decisioni prese dall'amministrazione. "Segnalare è un atto di senso civico e di amore per la propria città. Non può e non deve trasformarsi in un secondo lavoro per ottenere l'ordinaria amministrazione", conclude Ariminensis