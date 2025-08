Rimini senza barriere: camminate gratuite con Joelette per scoprire la città

Dal porto al centro, tra cultura e inclusione: visite guidate aperte a tutti, con partenza dalla spiaggia. Prossimo appuntamento: 8 agosto

Inizia un nuovo modo di visitare Rimini e il suo centro storico dando la possibilità a tutti di farlo superando le barriere architettoniche e le difficoltà di movimento.

Spiaggia libera tutti in collaborazione con Nati con la camicia di jeans Aps per tutta l'estate 2025 organizzano visite guidate con partenza dalla spiaggia nel centro storico di Rimini in Joelette.

Le camminate sono gratuite e si svolgeranno in orario 18 – 21 nelle giornate infrasettimanali .

Sono eventi dedicati per i portatori di handicap ma comunque aperti alla partecipazioni di tutti .

Percorso : Porto canale – Borgo San Giuliano - ponte di Tiberio – Piazza Cavour – Duomo - Arco D'Augusto – Lungomare – Spiaggia libera tutti.

Per info e prenotare il trasporto in Joelette 351.4980236 Giacomo.

Calendario estate 2025

-Venerdì' 8 agosto

-Mercoledì 13 agosto

-Lunedì 18 agosto

-Venerdì 5 settembre

Guida Turistica Michela Cesarini -Discover Rimini





Cosa è la Joelette

La Joelette è una carrozzina da fuori strada a una ruota che permette lo svolgimento di percorsi a persone con mobilità ridotta o in situazione di handicap, sia esso un bambino o un adulto, anche se totalmente dipendente, grazie all’aiuto di accompagnatori. Consente di praticare escursioni su ogni tipo di strade, sentieri e anche nei boschi.

I "Nati con la camicia di jeans Aps" è una Associazione di Promozione Sociale nata nel 2023 con sede a Santarcangelo di Romagna . Organizzano trekking e ciclopasseggiate .

Con "Cammina con noi" si pongono come obiettivo il superamento delle barriere fisiche e mentali che ostacolano l'inclusione sociale.