Debutta "Il sogno del Natale" Rimini si illumina per Natale: accesi 100 chilometri di luci, dal centro storico al mare

Alle 18 il countdown da piazza Cavour ha dato il via all’accensione simultanea delle luminarie, da Torre Pedrera a Miramare

Rimini ha acceso il “Sogno del Natale”. Alle 18 di oggi, sabato 21 novembre, il conto alla rovescia partito da piazza Cavour ha illuminato simultaneamente 100 chilometri di luci, disegnando un unico percorso luminoso dal centro storico al mare e lungo i lungomari, da Torre Pedrera a Miramare. L’accensione ha dato ufficialmente il via al calendario di “Rimini, il Capodanno più lungo del mondo”, che accompagnerà la città fino all’Epifania e oltre. Famiglie, bambini, cittadini e visitatori hanno partecipato al pomeriggio di festa nel cuore del centro storico, scandito dalla musica dal vivo, dai cori e dalle coreografie luminose che hanno accompagnato la piazza verso il momento più atteso. Sulle gradinate davanti al Palazzo dell’Arengo si sono alternati il Coro Giocamusica, Anura Danza, il Matrioska String Trio e il Coro Davvero con i suoi 90 elementi. Al termine delle esibizioni, il conto alla rovescia ha dato il segnale per l’accensione simultanea delle luminarie, trasformando piazza Cavour e le vie cittadine in una grande passeggiata di luce. A scandire il countdown finale sono state la vicesindaca di Rimini Chiara Bellini e Viola Gobbi, sindaca del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi di Rimini, che alle 18 hanno dato il via all’illuminazione della città dal centro storico al mare.