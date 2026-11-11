Progetto sottopassi sicuri Rimini, sottopassi più illuminati per una miglior sicurezza: progetto da 320.000 euro

Sono i 18 i sottopassi del territorio comunale interessati. Più street tutor in azione

Diciotto sottopassi ciclopedonali più illuminati, percorsi più visibili e sicuri anche nelle ore serali e notturne, un servizio di Street tutor potenziato per prevenire i conflitti e favorire la convivenza negli spazi pubblici. E ancora, iniziative socioculturali, attività con le scuole e il coinvolgimento delle associazioni e delle cittadine e dei cittadini nella valorizzazione degli spazi pubblici. Sono gli interventi al centro di “Sottopassi Sicuri”, il progetto previsto dall’Accordo di programma approvato dalla Regione Emilia-Romagna con il Comune di Rimini per migliorare la sicurezza e la vivibilità dei percorsi ciclopedonali e delle aree circostanti. Un investimento complessivo pari a 320mila euro, di cui 256mila finanziati dalla Regione e 64mila dal Comune di Rimini, per un intervento che unisce la riqualificazione dell’illuminazione pubblica ad azioni di prevenzione sociale e partecipazione civica, con l’obiettivo di ridurre le zone d’ombra, favorire gli spostamenti a piedi e in bicicletta e rendere gli spazi urbani più accessibili e frequentati.

"Ringrazio il presidente de Pascale e la Regione Emilia-Romagna per avere condiviso concretamente la riflessione di base che è sottesa a questo intervento: se la sicurezza è un valore di comunità, allora è l'intera comunità a dover essere attivamente coinvolta nella sua costruzione- afferma il sindaco Sadegholvaad-. Tutto ciò fa discendere la concretizzazione del progetto che affronta l'argomento attraverso una serie di azioni integrate che vanno dal potenziamento dell'infrastrutturazione, al coinvolgimento delle scuole e dei gruppi di partecipazione volontaria, al consolidamento del servizio di controllo e monitoraggio del territorio già peraltro molto apprezzato dalla città nella sua prima, circostanziata applicazione di questi mesi. Sono progetti che, in linea con il lavoro fatto dall'amministrazione comunale di Rimini, rappresentano allo stesso tempo un obiettivo e un metodo in cui il problema viene affrontato da ogni versante, e dunque evitando di individuare una sola soluzione che poi, oltre ad essere poco efficace, fa perdere l'equilibrio di tutti gli interessi in campo”.

Il progetto

Migliorare la sicurezza e la fruibilità di 18 sottopassi ciclopedonali del territorio comunale di Rimini, intervenendo sull’illuminazione e affiancando alle opere infrastrutturali attività di prevenzione sociale e partecipazione civica. È questo l’obiettivo di “Sottopassi Sicuri”, progetto che prevede la sostituzione e l’adeguamento degli impianti di illuminazione esistenti attraverso l’installazione di sistemi a Led ad alta efficienza. Gli interventi permetteranno di ridurre le zone d’ombra, migliorare la visibilità dei percorsi e aumentare la percezione di sicurezza, in particolare nelle ore serali e notturne, favorendo gli spostamenti a piedi e in bicicletta. Accanto alla riqualificazione dell’illuminazione, sarà potenziato il servizio di Street tutor nelle zone in cui si trovano i sottopassi che conducono alle aree della movida. Le attività riguarderanno la mediazione dei conflitti, il presidio dei luoghi e il supporto alla gestione degli eventi, in raccordo con le forze di polizia nazionali e locali. È previsto inoltre il coinvolgimento di Ci.Vi.Vo. (Civico vicino volontario), il programma di volontariato civico del Comune di Rimini, insieme all’organizzazione di eventi e attività di animazione socioculturale per favorire la frequentazione e la valorizzazione degli spazi pubblici. Saranno infine promossi percorsi di progettazione partecipata con le scuole e le realtà associative locali, per coinvolgere la comunità nella definizione di iniziative capaci di migliorare la vivibilità dei luoghi e rafforzare la partecipazione delle cittadine e dei cittadini.