L'oscar della vetrina Rimini, torna il contest natalizio per i negozi di vicinato: con Santarcangelo c'è anche San Mauro Pascoli

In programma anche una lotteria con un buono vacanza da 2.300 euro e premi per i clienti

Non basta una semplice luce al neon per illuminare le vetrine dei nostri centri storici. Soprattutto in un periodo in cui il commercio online sta ridisegnando le abitudini di acquisto e mettendo sempre più alla prova i negozi tradizionali. Per tornare a rendere attrattivi i centri urbani occorrono idee, identità e nuove occasioni per coinvolgere le persone, invitandole a vivere le proprie città e a riscoprire il valore dei negozi di vicinato.

Nasce da questa consapevolezza il progetto condiviso che, in vista del Natale 2026, metterà in rete tre territori della Romagna: Rimini, Santarcangelo di Romagna e San Mauro Pascoli. Un filo rosso, simbolico e concreto, unirà i tre Comuni attraverso un contest natalizio dedicato alla creatività dei commercianti, con l'obiettivo di arricchire l'offerta dei negozi di prossimità e rafforzarne il valore identitario.

Torna così l'Oscar della Vetrina, che già nel 2024 aveva visto la collaborazione tra Città Viva Santarcangelo, capofila del progetto, e Zeinta di Borg Rimini.

Un'esperienza che quest'anno cresce e si apre a un nuovo partner grazie all'ingresso dell'associazione di commercianti Made in San Mauro Pascoli. I tre Comuni, in collaborazione con le rispettive associazioni, promuoveranno un contest dedicato alle migliori vetrine natalizie, coinvolgendo le attività commerciali in una sfida all'insegna della fantasia e della creatività.

A differenza delle precedenti edizioni, quest'anno i commercianti saranno liberi di interpretare il Natale secondo il proprio stile, scegliendo decorazioni, materiali e allestimenti senza vincoli tematici. L'obiettivo è lasciare emergere la personalità di ogni attività e trasformare le vetrine in occasioni di espressione, capaci di contribuire all'atmosfera e all'identità dei centri storici. A Santarcangelo sarà inoltre prevista una categoria autonoma riservata agli stand del mercatino Mani in Piazza.

Il calendario del contest prevede una prima fase dedicata agli allestimenti, dal 1° al 6 dicembre. Dal 7 al 10 dicembre, una giuria tecnica per ciascun Comune visiterà e valuterà le vetrine partecipanti, sulla base di criteri condivisi: originalità, creatività, capacità di valorizzazione dell'attività commerciale e cura dei dettagli. Ogni giuria decreterà una vincitrice per il proprio territorio.

I tre riconoscimenti locali saranno annunciati il 14 dicembre. Ma la sfida non si fermerà alle valutazioni delle giurie tecnche. Saranno infatti anche cittadini e utenti dei social (soprattutto Facebook) a decretare la vetrina più bella dell'intero progetto, attraverso una votazione popolare online. Il risultato sarà svelato il 21 dicembre, con una pubblicazione dedicata sui canali social delle tre associazioni.

Il contest sarà accompagnato anche da una lotteria natalizia, un ulteriore strumento per incentivare gli acquisti nei negozi aderenti e coinvolgere direttamente i clienti. Le attività commerciali partecipanti potranno infatti regalare ai propri clienti un biglietto omaggio per prendere parte all'estrazione finale, in programma il 4 gennaio.

In palio un buono vacanza del valore di 2.300 euro, oltre a diversi buoni spesa e buoni carburante, distribuiti sui rispettivi territori comunali. Un'occasione per premiare la partecipazione dei cittadini e restituire valore concreto a chi sceglie di acquistare nei negozi locali.

Un progetto che va dunque oltre la semplice competizione natalizia: tre associazioni, tre territori e una volontà comune di dimostrare che l'identità commerciale della Romagna non conosce confini e che fare rete può diventare una leva importante per il futuro del commercio di vicinato.

Per Alex Bertozzi, presidente di Città Viva, questa è “la dimostrazione di quanto si possa costruire lavorando insieme per un obiettivo comune: ringrazio Zeinta de Borg e Made in San Mauro per la collaborazione. La mia speranza è che questa esperienza possa, in futuro, stimolare altre associazioni e altri Comuni a fare rete e collaborare, dando vita a nuovi progetti a sostegno del commercio di vicinato, cuore e forza delle nostre città”.

“La Lotteria di Natale rappresenta un bellissimo esempio di sinergia tra la nostra realtà e le associazioni Zeinta di Borg e Città Viva”, sottolinea Fiorentino Santarelli, presidente dell'associazione Made in San Mauro Pascoli. “Tre realtà, tre territori, un'unica volontà: valorizzare il commercio di prossimità, sostenere le attività locali e rafforzare quel senso di comunità che rende vive e autentiche le nostre città”.

“Oggi il negozio di prossimità non deve fare i conti soltanto con la concorrenza, ma con abitudini quotidiane profondamente cambiate. Ritmi diversi, acquisti più selettivi e uscite sempre più mirate rendono i centri storici ancora più esposti”, afferma Andrea Amadei, per Zeinta di Borg. “Farli tornare attrattivi significa ripensare il modo in cui le persone li vivono e li raggiungono ogni giorno. Progetti come questo offrono nuove occasioni per vivere la città, riscoprire le attività commerciali e rafforzare il legame tra negozi, cittadini e territorio. La collaborazione tra Rimini, Santarcangelo e San Mauro Pascoli dimostra che, facendo rete, si possono costruire iniziative capaci di andare oltre i confini amministrativi e generare valore per tutti”.