Rimini, un incontro su violenza di genere e lavoro

Il 23 novembre alla Camera del Lavoro una tavola rotonda promossa da Cgil e Spi. Dal 16 novembre anche una mostra sugli 80 anni dell'Udi

La violenza di genere e la precarietà lavorativa si intrecciano, spesso rendendo ancora più difficile per le donne uscire da situazioni di fragilità. È questo il tema al centro dell'iniziativa pubblica organizzata da Cgil Rimini e Spi Cgil Rimini per lunedì 23 novembre, alle 9.30, nel Salone Polverelli della Camera del Lavoro, in via Caduti di Marzabotto 30.

L'incontro, dal titolo "Libere dalle violenze, libere nel lavoro. L'interdipendenza tra dinamiche violente e vulnerabilità lavorativa", metterà a confronto rappresentanti sindacali, istituzioni, mondo accademico e associazioni impegnate nel contrasto alla violenza. Alla tavola rotonda parteciperanno Isabella Pavolucci, della segreteria Cgil Emilia-Romagna, la vicesindaca di Rimini Chiara Bellini, Eloisa Betti, docente dell'Università di Padova e referente della Rete regionale Archivi Udi Emilia-Romagna, e Serena Marroncini e Ortensia Rossi dell'associazione Rompi il Silenzio. Il confronto sarà accompagnato dalla mostra fotografica e documentale "Presenti al nostro tempo. Pace, lavoro, diritti negli ottant'anni dell'Udi", curata dalla Rete regionale degli Archivi dell'Unione Donne Italiane dell'Emilia-Romagna. L'esposizione ripercorre otto decenni di battaglie e conquiste civili e sociali delle donne.

La mostra sarà allestita alla Camera del Lavoro di Rimini e aprirà lunedì 16 novembre, rimanendo visitabile fino al 30 novembre durante gli orari di apertura della sede sindacale. L'iniziativa del 23 novembre è aperta alla cittadinanza, alle delegate e ai delegati sindacali, alle lavoratrici e ai lavoratori, oltre che alle pensionate e ai pensionati. L'obiettivo è mettere in relazione le condizioni di lavoro e le forme di violenza, dando spazio anche alla memoria del movimento delle donne e alle trasformazioni che hanno segnato la società.