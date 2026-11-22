Rimini, un progetto per i pazienti oncologici: sport ed esercizio fisico entrano nel percorso di cura

Al Teatro degli Atti il convegno “Il malato oncologico: la rivoluzione del paziente atleta”. I Rotary Club della Romagna Sud e di San Marino, insieme a Oltre la Ricerca, mettono in rete sanità, istituzioni e volontariato.

L'esercizio fisico può diventare una parte del percorso di cura per chi affronta un tumore. È il principio alla base di “Spazi di Salute”, il progetto avviato dai Rotary Club della Romagna Sud e della Repubblica di San Marino insieme all'associazione Oltre la Ricerca ODV, con la partecipazione di AUSL Romagna e Istituto Sicurezza Sociale di San Marino. L'iniziativa punta a mettere in contatto le realtà impegnate nella prevenzione e nell'assistenza ai pazienti oncologici, affiancando alle cure attività di informazione e strumenti per il recupero fisico.

Il progetto è stato presentato al Teatro degli Atti di Rimini durante il convegno “Il malato oncologico: la rivoluzione del paziente atleta”, organizzato nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al pancreas. Tra gli obiettivi c'è anche la messa a disposizione, nelle strutture di recupero, di attrezzature utili alla preparazione fisica prima di un intervento chirurgico e alla riabilitazione successiva.

Al centro dell'incontro il ruolo dell'attività fisica nella prevenzione e nelle terapie oncologiche. I medici intervenuti hanno sottolineato la differenza tra il semplice movimento e un esercizio strutturato, calibrato sulle condizioni della singola persona. "Le più recenti evidenze scientifiche richiamano alla necessità di andare oltre la semplice attività fisica, come può essere una passeggiata, seppur regolare", hanno spiegato. Un allenamento mirato e personalizzato, secondo gli studi citati durante il convegno, può contribuire a ridurre gli effetti collaterali della chemioterapia, aumentare l'efficacia dei farmaci e migliorare la qualità della vita. Sono intervenuti Giuseppe Attisani, responsabile della Medicina dello Sport e Promozione dell'Attività Fisica di AUSL Romagna; Massimo Baiocchi, direttore dell'Unità operativa di Anestesia e Rianimazione di Rimini; il fisioterapista Andrea Giannini; Simona D'Andreamatteo, direttrice facente funzione dell'Unità operativa di Medicina Riabilitativa di Rimini; Erika Cannini, psico-oncologa di AUSL Romagna, e Gianna Paponi, caregiver.

Proprio la testimonianza di Paponi ha riportato l'attenzione sulle conseguenze della diagnosi nella vita quotidiana delle famiglie. "La diagnosi del tumore è un colpo duro, che cambia le famiglie e detta nuovi ritmi di vita", ha raccontato. Per affrontare la malattia, ha aggiunto, è importante "aprirsi, relazionarsi con una realtà che accoglie e stimola i comportamenti che alleggeriscono la quotidianità e migliorano la qualità della vita". Il collegamento tra sanità pubblica e associazioni è stato richiamato anche da Francesca Raggi, direttrice della Direzione medica del Presidio ospedaliero di Rimini. "Lavoriamo quotidianamente per stabilire la migliore connessione fra la sanità pubblica impegnata nei momenti che portano il paziente dalla diagnosi al post intervento e lo straordinario mondo delle associazioni di volontariato", ha spiegato. Il progetto Spazi di Salute, ha concluso, contribuisce a rendere disponibili ulteriori spazi per rispondere alle necessità dei pazienti.