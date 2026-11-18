Le foto della cerimonia Rimini, un videomessaggio di Gino Cecchettin per l'inaugurazione della nuova Panchina Rossa

La panchina è stata collocata nel piazzale davanti alla sede della Provincia

Questa mattina (mercoledì 18 novembre) è stata inaugurata una Panchina Rossa nel piazzale antistante la sede della Provincia di Rimini. A presiedere il taglio del nastro la consigliera alle pari opportunità Barbara Di Natale e il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad. Quest'ultimo ha ricordato che “la costruzione di una cultura del rispetto" rappresenti "un impegno quotidiano che riguarda l'intera comunità: le istituzioni, la scuola, il mondo del lavoro, le famiglie, le associazioni e ogni singolo cittadino. Questa Panchina Rossa rappresenta anche il segno concreto di un percorso che ha coinvolto comunità, istituzioni e giovani generazioni".

La consigliera Di Natale ha voluto sottolineare come nel Riminese vi sia "una rete solida e competente che dobbiamo continuare a sostenere per costruire risposte efficaci, prevenire la violenza e promuovere un cambiamento culturale duraturo. Fare rete non è uno slogan, è una necessità perché nessuna donna venga lasciata sola. La violenza si combatte prima che accada, investendo sulla prevenzione: sull'educazione all'affettività, al rispetto, alle relazioni sane, alla libertà reciproca e al linguaggio fin dalla scuola dell’infanzia, coinvolgendo le famiglie più fragili, lo sport, la cultura, i luoghi di lavoro e anche i media” ed è proprio per questo che si è rivolta direttamente alle ragazze e ai ragazzi, a partire da quelli del Serpieri, chiedendo loro “di non avere paura di prendere posizione. Non considerate normali le battute sessiste, il controllo del telefono o la pretesa di decidere come una ragazza debba vestirsi o con chi possa uscire. Non voltatevi dall'altra parte davanti a un'ingiustizia. Non rimanete in silenzio davanti a un comportamento violento o discriminatorio. Anche una parola, una presa di posizione, un gesto di solidarietà possono contribuire a cambiare le cose.”

La cerimonia, che si è aperta con un videomessaggio di Gino Cecchettin, padre di Giulia uccisa tre anni fa, ha visto la partecipazione di una delegazione di studentesse e studenti, con la loro radio scolastica, del liceo "Serpieri" di Rimini, accompagnata dal dirigente scolastico Marco Mongelli e dalla professoressa Marzia Dalla Venezia, e rappresentanti delle forze dell’ordine, degli enti e delle istituzioni locali, delle associazioni del terzo settore e dei sindacati. La Panchina Rossa è stata, infine, benedetta da don Giovanni Vaccarini, parroco di san Raffaele Arcangelo, in rappresentanza del vescovo di Rimini.