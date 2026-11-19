Blitz della Polizia Rintracciati presso l'ex colonia Murri, devono scontare pene per furti

Si tratta di due nordafricani, le pene sono di 3 mesi e ammenda di 600 euro, un anno e multa di 206 euro

Ieri pomeriggio (18 novembre) la Polizia ha rintracciato e arrestato a Rimini due uomini di nazionalità straniera, un tunisino e un magrebino, entrambi destinatari di un ordine di carcerazione. Si trovavano nei pressi dell'ex colonia Murri, sprovvisti di documenti. Al termine degli accertamenti in Questura sono stati identificati e quindi arrestati. Gli ordini di carcerazione riguardavano pene divenute definitive per reati contro la persona e il patrimonio. L'uomo tunisino dovrà scontare una pena di 3 mesi e pagare un'ammenda di 600 euro, il cittadino magrebino pena di un anno e multa di 206 euro.