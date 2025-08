Risate sotto le stelle a Viserba con De Santis e De Biasi

Dalla spalla comica di BAZ ai monologhi sull’ansia sociale

Venerdì 8 agosto saranno due i comici a salire sul palco di piazza Pascoli, a Viserba, per l’atteso appuntamento con la comicità targata Sganassau.

Tra i protagonisti della serata ci sarà Alex De Santis, milanese di prima generazione, noto al grande pubblico per essere stato la spalla comica di Marco Bazzoni – BAZ, con cui ha contribuito in modo determinante alla crescita e al successo del personaggio a livello nazionale, partecipando a numerosi programmi televisivi e calcando i palcoscenici di tutta Italia.

Nel suo spettacolo De Santis porta in scena una carrellata di monologhi e personaggi stralunati e imprevedibili, arricchiti da musica, dialetti e lingue straniere, in un mix di comicità surreale ed espressività teatrale. Alex vanta anche esperienze rilevanti nella compagnia 'I Legnanesi' e nella produzione televisiva di 'Scherzi a parte'.

Accanto a lui si esibirà Giancarlo De Biasi, artista cresciuto a Lerici (Sp), e formatosi al Centro di Avviamento all’Espressione, dove ha appreso il metodo mimico che ha influenzato il suo stile recitativo e comico. La comicità di De Biasi si distingue per la sua capacità di affrontare, con ironia e intelligenza, temi attuali come l’ansia sociale e l’anonimato nella società contemporanea.

Nel suo spettacolo ‘Alla canna del gas’ mette in scena un universo di insicurezze personali e collettive, toccando argomenti come la crisi economica e la cultura dell’apparenza, con uno stile pungente e provocatorio. Lo spettacolo ha riscosso ampio consenso, con repliche in diverse occasioni, tra cui una partecipazione al celebre Zelig di Milano.

La serata viserbese sarà quindi all’insegna della comicità intelligente e dell’ironia tagliente.

Come per gli altri appuntamenti, la conduzione è affidata al direttore artistico della rassegna Matteo Monì, con l’intrattenimento comico-musicale del performer Amedeo Visconti.

Ingresso gratuito, inizio spettacolo ore 21.15