Rissa in centro a Rimini, distrutta a bottigliate la vetrina di un pub

Il tafferuglio è scoppiato alle 3 di notte in via Sigismondo, davanti all’Iguana. Identificato uno dei coinvolti, indagini in corso

È stato identificato uno dei partecipanti alla rissa scoppiata nella notte tra venerdì e sabato (16-17 ottobre) in pieno centro storico a Rimini, in via Sigismondo, davanti al locale Iguana Bay. Si tratta di un giovane nordafricano. La Polizia sta visionando le immagini delle telecamere ed è al lavoro per identificare le altre persone coinvolte nella rissa, avvenuta intorno alle tre. Dagli insulti e dalle minacce, tra due gruppi di giovani, si è passati al tafferuglio, tra calci e pugni: in particolare ad avere la peggio è stato un ragazzo, colpito più volte, che si è rifugiato all'interno del locale in chiusura, assieme a della ragazze. La situazione non è affatto migliorata e anche il titolare del pub e i suoi dipendenti hanno rischiato la propria incolumità, dopo aver chiuso la porta di ingresso: i partecipanti al tafferuglio hanno iniziato a lanciare bottiglie di vetro contro la vetrina, distruggendola, e qualche bottiglia sarebbe partita anche verso le persone, fortunatamente senza conseguenze. L'arrivo della squadra Volante della Polizia ha fatto disperdere i gruppi. Per il titolare del pub e i suoi dipendenti tanta paura. Il danno è coperto da assicurazione.