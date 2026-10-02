Romagna Beat, tre giorni di festa tra musica, tradizione e comunità

Tre giorni di musica, gastronomia, spettacoli e attività per tutte le età: parte del ricavato sarà destinata alla riqualificazione del Quartiere 11

Tre giorni di musica, gastronomia, spettacoli e attività per tutte le età. È il programma di Romagna Beat – Oktober Edition, la festa del Quartiere 11 di Rimini in programma dal 2 al 4 ottobre, pensata come occasione di incontro e partecipazione per residenti e famiglie.

L'iniziativa punta a riproporre lo spirito delle tradizionali feste popolari romagnole, con un programma rivolto a bambini, giovani e adulti. Per i più piccoli sono previste fattorie didattiche, giochi, animazione e attività ludico-educative, mentre la proposta musicale comprenderà artisti e cover band, spettacoli e momenti di coinvolgimento del pubblico.

Non mancheranno inoltre esibizioni e lezioni aperte di ballo country. La giornata di domenica sarà dedicata anche agli appassionati di motori, con un raduno e un'esposizione di auto e moto.

Spazio naturalmente alla gastronomia, con proposte della tradizione romagnola e bavarese, oltre a giochi e iniziative a premio. L'obiettivo è ricreare il carattere conviviale e intergenerazionale delle feste di paese, favorendo la partecipazione di persone di diverse generazioni.

La manifestazione avrà anche una finalità sociale: parte del ricavato sarà destinata a iniziative e interventi di riqualificazione e miglioramento del Quartiere 11.