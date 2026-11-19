Ronaldinho sceglie Milano Marittima per il suo soggiorno di lusso: «Tornerò»

L'ex fuoriclasse brasiliano ha trascorso alcuni giorni al Bolina Suite & Spa, tra relax, cucina italiana e degustazioni di vino

Cosa cerca una leggenda del calcio mondiale quando sceglie un hotel? Non necessariamente la struttura più grande, la suite più appariscente o il lusso più ostentato. A volte, il vero privilegio è trovare un luogo in cui sentirsi liberi, protetti e autenticamente a proprio agio. È questa la filosofia di ospitalità che ha caratterizzato il soggiorno di Ronaldinho al Bolina Suite & Spa, boutique hotel quattro stelle superior di Milano Marittima, premiato nel 2026 come Best Luxury Boutique Hotel in Italy agli Haute Grandeur Global Awards.

Il Pallone d'Oro 2005 e campione del mondo con il Brasile ha trascorso alcuni giorni nella struttura insieme al suo entourage, apprezzandone la tranquillità, la riservatezza, l'attenzione personale e la qualità della cucina italiana. Un'esperienza conclusa con un gesto speciale: Ronaldinho ha lasciato alcuni regali autografati a Eric e Anthony Raggini, promettendo di tornare. Con appena 33 camere e suite, un design contemporaneo e una Infinity Rooftop SPA panoramica, il Bolina propone un'idea di lusso lontana dall'ostentazione, fondata sulla personalizzazione e sulla capacità di anticipare i desideri dell'ospite.

Per Ronaldinho e il suo entourage è stata predisposta un'organizzazione dedicata, con spazi riservati, accesso privato alla SPA, assistenza personalizzata e ristorazione disponibile 24 ore su 24. Ogni dettaglio, dall'accoglienza in camera alla proposta gastronomica, è stato studiato per garantire comfort, privacy e massima libertà. Tra i ricordi più piacevoli del soggiorno, la passione del campione brasiliano per la cucina italiana e, in particolare, per gli spaghetti al pomodoro preparati dallo chef del Bolina.

Un piatto semplice, simbolo della nostra tradizione, che racconta perfettamente come il lusso autentico non debba necessariamente essere complicato: a volte consiste nel poter gustare ciò che si ama, preparato con cura e nel momento desiderato. Ma il soggiorno è stato anche l'occasione per scoprire un lato meno conosciuto di Ronaldinho: la sua passione per il vino italiano.

Eric e Anthony Raggini hanno infatti condiviso una degustazione dei vini legati al suo progetto enologico, realizzati in Salento dalla storicha cantina Cordella nell'ambito dell'iniziativa The Wine of the Champions. Un progetto che unisce il fascino del calcio internazionale alla tradizione vitivinicola del Sud Italia, valorizzando la cultura del vino come espressione di territorio, identità e convivialità.

La degustazione si è trasformata in un momento di condivisione, tra racconti, gastronomia e il piacere di stare insieme. Un incontro tra due mondi, quello dello sport e quello dell'ospitalità, accomunati dalla capacità di creare emozioni e ricordi.

Eric Raggini: «Il vero lusso è creare il desiderio di tornare»

«Ospitare Ronaldinho è stata un'emozione straordinaria. Parliamo di una leggenda che ha fatto sognare milioni di persone, ma ciò che ci ha colpito maggiormente è stata la sua semplicità, la sua umanità e il suo sorriso. Abbiamo condiviso momenti bellissimi, dalla cucina italiana alla degustazione dei suoi vini prodotti in Salento. È stato interessante conoscere anche questo lato di Ronaldinho, lontano dai campi da calcio, e condividere la passione per il vino e la convivialità. Prima di partire ci ha lasciato alcuni regali autografati e ci ha promesso che tornerà. Per noi è la soddisfazione più grande, perché significa che siamo riusciti a creare qualcosa che va oltre un semplice soggiorno. Ho sempre creduto che il vero lusso non sia ostentazione, ma la capacità di far sentire ogni ospite unico, attraverso attenzioni autentiche, riservatezza ed esperienze personalizzate. Non vogliamo essere semplicemente un hotel dove soggiornare, ma un luogo che le persone ricordano e nel quale desiderano tornare.»

Anthony Raggini: «La soddisfazione più grande è averlo visto felice»

«La cosa più bella è stata vedere Ronaldinho vivere il Bolina con naturalezza, rilassarsi, sorridere e apprezzare le piccole cose. Ha amato la nostra cucina italiana, e abbiamo trascorso momenti davvero piacevoli insieme. Abbiamo cercato di curare ogni dettaglio del suo soggiorno, garantendo sempre la massima disponibilità, flessibilità e discrezione. Dietro questa esperienza c'è il lavoro di una squadra straordinaria, che ha dimostrato professionalità, passione e attenzione. Sapere che Ronaldinho sia stato così bene da prometterci di tornare è il riconoscimento più bello per tutti noi.»

La visita del presidente del Ravenna FC, Ignazio Cipriani

A rendere ancora più speciale la permanenza del campione brasiliano è stata la visita di Ignazio Cipriani, presidente del Ravenna Football Club 1913, che ha raggiunto il Bolina per salutare e ringraziare personalmente Eric e Anthony Raggini per l'accoglienza riservata. Un gesto particolarmente apprezzato, che ha rappresentato un riconoscimento umano e professionale per il lavoro svolto dall'intero team.

L'incontro ha unito il mondo del calcio a quello dell'imprenditoria alberghiera romagnola, contribuendo a rendere ancora più significativa un'esperienza già speciale per la struttura.

Bolina, il lusso indipendente che valorizza Milano Marittima

Il soggiorno di Ronaldinho rappresenta un momento importante nel percorso di crescita del Bolina Suite & Spa, boutique hotel indipendente che sta consolidando il proprio posizionamento nell'ospitalità di fascia alta.

Nel 2026 la struttura ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti internazionali agli Haute Grandeur Global Awards, tra cui il titolo di Best Luxury Boutique Hotel in Italy, confermando una strategia fondata sull'identità del brand, sulla qualità dell'esperienza e sulla personalizzazione del servizio. La presenza di un'icona mondiale come Ronaldinho contribuisce inoltre a valorizzare Milano Marittima come destinazione capace di offrire un'ospitalità esclusiva e attrarre ospiti di rilievo internazionale.

Un arrivederci, non un addio

Ronaldinho ha lasciato al Bolina molto più di qualche autografo: il ricordo di una persona autentica, sorridente e capace di creare legami. Per Eric e Anthony Raggini e per tutto il team, aver accolto uno dei più grandi campioni della storia del calcio resterà un'esperienza speciale. Ma il gesto più significativo è arrivato al momento dei saluti, con una promessa semplice e preziosa: tornare.

Perché il vero lusso non è essere trattati come una celebrità, ma sentirsi a casa. E il successo più grande dell'ospitalità non è soltanto essere scelti, ma lasciare il desiderio di ritornare.