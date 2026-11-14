Protezione civile e territorio Rotary e istituzioni insieme per la sicurezza della Valmarecchia: focus su prevenzione e calamità naturali

Il Rotary Club Novafeltria-Alto Montefeltro promuove un confronto con sindaci e responsabili della Protezione Civile. Al centro il rafforzamento della collaborazione e il contributo dei volontari nella gestione delle emergenze

Rafforzare la collaborazione tra Rotary e istituzioni locali per contribuire alla sicurezza delle comunità, valorizzando competenze, professionalità ed esperienza dei soci rotariani. È stato questo l’obiettivo dell’incontro organizzato dal Rotary Club Novafeltria-Alto Montefeltro, presieduto da Roberto Pieralisi, nell’ambito del progetto di Protezione Civile promosso dal Distretto Rotary 2072, che ha visto come relatore Vito D’Ambrosio, responsabile della Protezione Civile del Distretto, con la partecipazione dei sindaci del territorio e dei responsabili della Protezione Civile provinciale. Il relatore, ripercorrendo le attività di service realizzate dal Rotary in occasione delle recenti calamità naturali, ha ricordato il contributo dei Club rotariani e dei suoi volontari a sostegno delle popolazioni colpite. Il Rotary si è occupato della raccolta e distribuzione di materiali e attrezzature necessari nelle fasi successive agli eventi alluvionali, impegno reso possibile dalla collaborazione tra diversi Rotary Club, attraverso donazioni e prestiti di attrezzature, e dalla disponibilità di una rete di solidarietà che ha coinvolto realtà rotariane anche oltre i confini nazionali. L’esperienza maturata ha mostrato come il Rotary possa offrire un supporto organizzativo e un contributo concreto alle comunità, lavorando in accordo con le istituzioni nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno: un patrimonio di esperienze che oggi può essere valorizzato nella prevenzione e nell'adeguamento dei territori. Nel corso del dibattito sono intervenuti il presidente dell'Unione Valmarecchia Pietro Rossi e il referente della Protezione Civile per la Valmarecchia Pietro Cucci che hanno sottolineato le forti potenzialità di una collaborazione che permette interventi immediati a favore delle popolazioni colpite. Il governatore del Distretto Rotary 2072 Eugenio Boni, intervenuto con un video-messaggio, ha richiamato il valore del Protocollo Nazionale sottoscritto nel 2023 tra il Dipartimento della Protezione Civile e i Distretti italiani del Rotary, sottolineando come questo accordo apra importanti prospettive di collaborazione con le istituzioni. «La prevenzione è una forma di servizio», ha affermato Boni. «Preparare un territorio, informare le persone, diffondere la cultura del rischio e favorire comportamenti consapevoli significa proteggere vite umane». Il Presidente del club Novafeltria-Alto Montefeltro Roberto Pieralisi ha ringraziato il socio Marco Marani, coordinatore dei club del sud Romagna, ed espresso il proprio apprezzamento per la sensibilità degli amministratori intervenuti che proietta questa collaborazione sul territorio della Valmarecchia trasformandola in un’opportunità concreta per le comunità locali.