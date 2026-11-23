San Clemente, 400mila euro per sistemare la frana sulla SP 35bis: lavori al via, previsti quattro mesi

Consegnato il cantiere per l'intervento al chilometro 1+300, dove il movimento franoso si era verificato all'inizio di febbraio. L'opera è finanziata interamente dalla Provincia di Rimini.

Prende il via l'intervento per mettere in sicurezza il tratto della SP 35bis interessato da una frana nel territorio di San Clemente. È avvenuta oggi la consegna dei lavori per la sistemazione del dissesto al chilometro 1+300, verificatosi all'inizio di febbraio e che aveva reso necessaria la chiusura completa della strada, disposta con un'ordinanza comunale.

L'intervento ha un costo complessivo di 400mila euro, interamente finanziati dalla Provincia di Rimini. Il progetto è stato predisposto dal Servizio Infrastrutture Viarie provinciale, con il supporto di professionisti esterni. Per i lavori sono previsti 4 mesi.