Festival "Benvenuto nuovo Evo" San Clemente, il disegno di una bambina diventa etichetta dell'olio

Il disegno di Kira Ferri, alunna della classe quinta della scuola primaria

È di Kira Ferri, alunna della classe quinta della scuola primaria di San Clemente capoluogo, il disegno scelto per l'etichetta della bottiglia di olio extravergine di oliva (Evo) della campagna olearia 2026-2027 "firmata" dal Comune, ottenuta dalla spremitura delle olive raccolte dagli alberi di proprietà dell'Amministrazione. La nuova bottiglia e la nuova etichetta sono state presentate in anteprima questa mattina nel corso della seconda edizione del festival dell'olio "Benvenuto Nuovo Evo", ospitato al Teatro Giustiniano Villa.

La giornata si è aperta con la tavola rotonda dal titolo "I gusti della terra, la terra del gusto: la Valconca delle eccellenze agroalimentari. Produzioni, alimentazione, comunità e conoscenze in continua trasformazione", introdotta e condotta da Maurizio Saggion, Brand Ambassador enoagroalimentare di San Clemente, con gli interventi di Mirna Cecchini, Sindaca di San Clemente, Giorgio Ricci, Vicedirettore Coldiretti Provincia di Rimini, Nicolò Bianchini, Presidente della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, Giovanni Bucci, CNA Territoriale di Rimini – ProduciAmo Romagna e Federica Gif, food blogger, autrice e divulgatrice nel campo dell'alimentazione naturale e della cucina sana e sostenibile.

Durante l'incontro è stato posto l'accento su un prodotto della terra che nasce da alberi il cui riconoscimento non risiede soltanto nel dono dei frutti, ma nell'insieme di relazioni e comunità che caratterizzano un patrimonio tipico delle valli Valconca e Valmarecchia: "Una bottiglia, questa presentata oggi, che parla di ambiente, di condivisione, di risorse di benessere. Espressione di una progettualità pressoché unica a livello nazionale".

Al concorso creativo dal quale è nata l'etichetta 2026-2027 hanno partecipato 43 disegni, ognuno con un proprio messaggio dedicato all'olio d'oliva e filtrato attraverso la purezza tipica dei bambini, emozionati nel poter contribuire al risultato e pieni di voglia di partecipare alla vita extrascolastica del paese. "Un plauso a tutti, tutti sono stati vincitori – sottolinea la Sindaca Mirna Cecchini – ed è davvero un piacere per gli occhi vedere con quanto impegno e quanta dedizione abbiano profuso nel concorso. L'ulivo è radicamento ma è soprattutto simbolo di unità e di bene collettivo". Alla piccola cerimonia conclusiva hanno partecipato alcuni alunni delle scuole sanclementesi, affiancati anche da Maurizio Saggion, dalla vicesindaca Stefania Tordi e dall'assessore alle Politiche giovanili Matteo Bianchi. L'appuntamento è ora rimandato al 2027, quando, sempre a fine novembre, San Clemente aprirà le porte della terza edizione del festival e riproporrà la formula dell'etichetta creata dai giovanissimi alunni.