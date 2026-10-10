San Clemente, l'immobile confiscato alla criminalità diventa una risorsa per la collettività

L'appartamento, sottratto nel 2023 e riqualificato, sarà gestito dalla cooperativa Il Gesto

Un immobile sottratto alla criminalità organizzata è stato ufficialmente restituito alla collettività per trasformarsi in un’importante risorsa sociale al servizio del territorio. Il taglio del nastro de l'Alveare è avvenuto oggi (10 ottobre) a San Clemente. "Il nome scelto, L'Alveare, ne racchiude la metafora e il valore profondo: una trama fatta di tante cellette nate dalla laboriosità condivisa che, unendosi e sostenendosi a vicenda, rendono l'intera struttura una delle più solide e accoglienti per la comunità locale", spiega l'amministrazione comunale. L'immobile, un appartamento con garage confiscato nel 2023 ai sensi della normativa antimafia, è stato riqualificato e affidato alla gestione della cooperativa sociale Il Gesto di Montegridolfo. La struttura non ha finalità abitative né residenziali, ma rappresenta "un presidio di legalità, coesione e crescita personale per cittadini di tutte le età". All'interno de L'Alveare prenderanno forma percorsi educativi volti a sviluppare le autonomie personali e domestiche di persone con disabilità o fragilità, iniziative di partecipazione e cittadinanza attiva per i giovani, programmi di accompagnamento e reinserimento sociale, oltre a servizi di ascolto, orientamento e mediazione per le famiglie. L'evento ha visto la presenza di numerosi cittadini ed è iniziato alle ore 15 con il tradizionale taglio del nastro, presenti la sindaca Mirna Cecchini e tutti i componenti della Giunta, seguito dall’illustrazione del progetto e da alcuni interventi istituzionali. I partecipanti hanno poi potuto prendere parte a una visita guidata degli spazi per conoscere più da vicino le attività educative e sociali in programma. Per i più piccoli sono stati organizzati laboratori creativi e momenti di intrattenimento, prima di concludere il pomeriggio con un piccolo rinfresco offerto agli intervenuti.