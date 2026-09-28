San Francesco, il Rotary Club Riccione-Cattolica dedica un incontro alla fragilità umana

Venerdì 2 ottobre al Ristorante Il Mulino di Misano Adriatico una riflessione su fraternità, cura dell’altro, semplicità e rapporto con il creato

Il Rotary Club Riccione-Cattolica organizza venerdì 2 ottobre 2026 l’incontro “San Francesco: il Volto Umano di una Spiritualità senza Tempo. Uno sguardo d’Amore sulla Fragilità Umana”, un appuntamento dedicato alla figura e all’eredità di San Francesco d’Assisi e all’attualità del suo messaggio.

L’iniziativa, in programma alle ore 18.15 presso il Ristorante Il Mulino di Misano Adriatico, nasce in occasione delle celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte di San Francesco e propone una riflessione sul valore della fraternità, della cura dell’altro, della semplicità e del rapporto con il creato, attraverso prospettive differenti ma complementari.

Ad aprire l’incontro saranno Miranda Pironi, Presidente del Rotary Club Riccione-Cattolica, e Agostino Prediletto, Presidente della Commissione Programmi, Assiduità e Affiatamento del Club.

Il programma vedrà quindi gli interventi di Maurizio Grossi, Presidente dell’OMCeO di Rimini, che approfondirà gli aspetti della deontologia medica di ispirazione francescana, e di Daniele Celli, docente di Pedagogia generale e Pedagogia interculturale presso l’ISSR “Marvelli” di Rimini, con un contributo dedicato agli aspetti letterari e filosofici della tradizione francescana.

Padre Sandro Pini, frate francescano di Villa Verucchio, proporrà una riflessione sulla vita di San Francesco e sulla forza, ancora attuale, dei valori della fede e della fraternità.

A completare il percorso saranno le letture e le riflessioni poetiche francescane di Pasquale D’Alessio, poeta e scrittore riccionese.

A moderare l’incontro sarà Marco Magi.

La serata proseguirà alle ore 20.30 con la cena francescana “Il Gusto della Fraternità”, pensata come naturale prosecuzione dell’incontro.

Un menù ispirato alla semplicità della tradizione accompagnerà un momento di condivisione nel quale il cibo diventa espressione di fraternità, essenzialità, rispetto del creato e attenzione alle piccole cose.

«Con questo incontro il Rotary Club Riccione-Cattolica desidera unirsi alle celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte di San Francesco, rinnovando il suo messaggio di pace, fraternità e amore per il creato. Un’occasione per riscoprire come la fragilità umana, quando si apre all’incontro con il Mistero, possa trasformarsi in fiducia e speranza, aiutandoci a guardare la realtà con occhi nuovi», sottolineano Miranda Pironi e Marco Magi.