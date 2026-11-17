San Giovanni, il disagio mentale dei giovani raccontato nel documentario “Kripton”

Domenica alla Sala della Cultura il film di Francesco Munzi, dedicato a sei ragazzi ospiti di comunità psichiatriche. Dopo la proiezione il confronto con il regista e gli operatori dei servizi di salute mentale

Sei ragazzi, due comunità psichiatriche e la quotidianità di chi deve fare i conti con una sofferenza mentale spesso difficile da raccontare. È il tema di “Kripton”, il documentario di Francesco Munzi che sarà proiettato domenica 22 novembre alle 16 alla Sala della Cultura di San Giovanni in Marignano, in piazza Silvagni 24.

L'appuntamento fa parte di “Le traUme della cura”, la rassegna cinematografica organizzata da ACAT Romagna insieme ai Dipartimenti di Salute mentale e Dipendenze patologiche dell'Ausl Romagna. L'ingresso è libero.

Uscito nel 2023 e presentato alla Festa del Cinema di Roma, “Kripton” segue sei giovani tra i venti e i trent'anni ricoverati volontariamente in due comunità psichiatriche della periferia romana. Attraverso le loro storie, il documentario entra nelle difficoltà legate ai disturbi della personalità e alle alterazioni dello stato mentale, raccontando anche la solitudine, i rapporti con le famiglie e la convivenza con gli altri ospiti e con gli operatori sanitari. Munzi ha trascorso un lungo periodo all'interno delle comunità per avvicinarsi alle esperienze dei protagonisti. Il risultato è un racconto che lascia spazio alle loro voci, senza trasformare la sofferenza in spettacolo. Il film ha ottenuto il Premio del pubblico al Rome International Documentary Festival ed è stato candidato ai David di Donatello 2024 come miglior documentario.

Al termine della proiezione è previsto un collegamento video con il regista. Seguirà un confronto con alcuni professionisti del settore: Francesco Sartini, direttore del Dipartimento di Salute mentale di Rimini dell'Ausl Romagna, Andrea Parma, psicologo e psicoterapeuta dello stesso dipartimento, e Lorena Carpi, consulente legale S/I di Club. A moderare l'incontro sarà Michela Bertuccioli, sindaca di San Giovanni in Marignano. La rassegna “Le traUme della cura” utilizza il cinema come occasione per affrontare temi legati al trauma, alla salute mentale e ai percorsi terapeutici, mettendo in dialogo cittadini e operatori dei servizi sanitari.