San Leo, un albergo e 27 strutture extralberghiere: nel Riminese l'ospitalità cresce fuori dagli hotel

Nel 2025 le presenze extralberghiere in provincia salgono del 17,4%, quelle alberghiere restano ferme

A San Leo, delle 28 strutture ricettive censite dalla Regione nel 2025, una sola è un albergo. Le altre 27 sono appartamenti in affitto, alloggi di privati, bed and breakfast, due agriturismi e una casa per ferie, e nell'ultimo anno il comune ha raggiunto 13.611 presenze, il 41,4% in più rispetto al 2024. Un quadro simile si ritrova risalendo la vallata, a Novafeltria e a Pennabilli, dove a pochi alberghi si affiancano due o tre decine di strutture più piccole. Su scala provinciale la direzione è la stessa. Secondo le tavole definitive del Servizio Statistica della Regione Emilia-Romagna, elaborate su dati Istat, nel 2025 gli esercizi extralberghieri del Riminese hanno registrato 1.924.807 pernottamenti, il 17,4% in più dell'anno precedente, mentre gli alberghi sono rimasti fermi poco sotto i 13,7 milioni. Gli hotel raccolgono ancora quasi nove pernottamenti su dieci, ma l'aumento dell'ultimo anno è arrivato per intero dalle altre strutture. Sono cresciuti più della media i bed and breakfast e gli alloggi affittati da privati. Sono in gran parte strutture da pochi posti letto, e la differenza con l'albergo si vede nella gestione di ogni giorno. Chi ne conduce una si occupa in prima persona di accoglienza, pulizie e acquisti, compiti che in un albergo sono di solito divisi tra più persone, e a ogni cambio di ospite prepara la camera da capo, compresi i consumabili del bagno. Gestori di affittacamere, case vacanza e agriturismi trovano la carta igienica per hotel e B&B da Paluplus, dal rotolo fascettato, incartato singolarmente per la camera appena rifatta, al formato jumbo per i servizi in comune di ostelli e case per ferie. Il rotolo incartato mostra all'ospite che il bagno è stato preparato per il suo arrivo, mentre il jumbo serve dove passano molte persone al giorno e cambiare un rotolo dopo l'altro diventerebbe un lavoro a sé. Fuori dai centri abitati conta anche dove finisce lo scarico. Quando una casa di campagna o un agriturismo non è allacciato alla fognatura, le acque del bagno vanno in un impianto di trattamento individuale, come la fossa Imhoff, secondo quanto prevede per gli edifici isolati una direttiva regionale del 2003; le linee guida dell'Arpa regionale indicano di svuotarla dei fanghi almeno una volta l'anno. Per questi impianti le guide alla manutenzione consigliano carte ad alta dissolvenza, che si disgregano in fretta e riducono il rischio di intasamenti. Nella vallata, però, la crescita non è uniforme. Secondo le stesse tavole regionali, nel 2025 Verucchio ha perso il 6,8% dei pernottamenti e Santarcangelo di Romagna il 10,3%.