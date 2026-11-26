San Marino, al via il Natale delle Meraviglie: gli eventi del weekend

Luminarie e mercatini nel centro storico, danza sulle note dei Pink Floyd, musica e spettacoli per famiglie. In programma anche mostre e appuntamenti sportivi

Un weekend ricco di eventi a San Marino: feste, mostre, danza e fiabe.

Accensione delle Luminarie – Il Natale delle Meraviglie – 26 novembre

Giovedì 26 novembre, alle ore 17.30, Piazza della Libertà ospiterà la cerimonia ufficiale di accensione delle luminarie del Natale delle Meraviglie 2026-2027. Alla presenza del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e della Dirigente dell’Ufficio del Turismo Nicoletta Corbelli, si accenderà la Grande Slitta Luminosa, dando ufficialmente inizio alle festività natalizie. A seguire, spazio alla musica con l’esibizione del quartetto vocale femminile Le Citrosodine. Luogo: Piazza della Libertà, San Marino Centro storico Orario: 17.30 Evento gratuito

The Wall_Dance Tribute – 27 novembre

Nella stagione teatrale 2026/2027, la MM Contemporary Dance Company presenta The Wall_Dance Tribute, una nuova produzione ispirata al celebre concept album dei Pink Floyd. Un'opera multidisciplinare che rilegge in chiave contemporanea uno dei più significativi manifesti musicali della storia del rock, con la coreografia di Michele Merola. Luogo: Teatro Nuovo, Dogana Orario: 21.00 Info e biglietti: 0549 882452 www.sanmarinoteatro.sm

Il Natale delle Meraviglie - Entra nella Fiaba, Respira la Magia – dal 28 novembre

Prende il via a San Marino la 24ª edizione del Natale delle Meraviglie, quest’anno dedicata al tema “Entra nella Fiaba, Respira la Magia”. Il Centro Storico si trasformerà in un suggestivo scenario natalizio, animato da luminarie, mercatini, attrazioni, eventi e proposte enogastronomiche a tema, per regalare a grandi e piccini un’esperienza immersiva nell’atmosfera incantata del Natale.

Tour Music Fest 2026 – fino al 29 novembre

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna il Tour Music Fest – The European Music Contest, giunto alla sua 18ª edizione. Nove giorni di musica con oltre 60 eventi tra concerti e DJ set, 750 artisti provenienti da 14 Paesi europei e 18 categorie artistiche. Accanto alle esibizioni, oltre 20 masterclass offriranno occasioni di formazione e confronto con importanti protagonisti della scena musicale nazionale e internazionale, tra cui Kara DioGuardi, Phil Palmer, Valerie Orth e Inoki. Un grande appuntamento dedicato alla musica emergente, che spazia dal rap al pop, dal rock alla musica elettronica, e che culminerà con la Finalissima Europea del 29 novembre al Teatro Titano. Luogo: Sala Polivalente Auditorium Little Tony, Serravalle e Teatro Titano, San Marino Centro storico Eventi gratuiti. Biglietto per la finale del 29 novembre: € 30,00

XXVIII Rassegna Musicale d'Autunno – 29 novembre

La 28ª edizione della Rassegna Musicale d’Autunno propone otto concerti, fino al 3 gennaio 2027, con un programma che attraversa epoche, stili e differenti formazioni musicali. Domenica 29 novembre è in programma Emozioni con i Solisti dell'Orchestra Camerata del Titano diretta da Augusto Ciavatta. Luogo: Teatro Titano, San Marino Centro storico

Piccolo Circo Fellini – 29 novembre

Domenica 29 novembre 2026 andrà in scena "Piccolo Circo Fellini", appuntamento conclusivo della rassegna Teatro Ragazzi 2026 promossa da Vo.Ci. e dalla Giunta di Castello di Fiorentino. Lo spettacolo, portato sul palco dalle compagnie Fratelli di Taglia e Combriccola dei Lillipuziani, è una poetica favola di teatrale e clownerie ispirata al film La strada di Federico Fellini, pensata per accompagnare bambini (dai 3 anni) e famiglie in un viaggio tra sogno e realtà. Al termine dello spettacolo, ogni bambino riceverà un piccolo omaggio offerto da CoolThings. Luogo: Teatro Centro Sociale, Fiorentino Orario: 16.00

3 Ore a Coppie MTB – 29 novembre

Appuntamento di fine stagione, organizzato da Bike-Advisor in collaborazione con la Federazione Ciclistica Sammarinese. Una gara endurance di tre ore su un circuito scorrevole di circa 3 km, aperta a coppie, singoli e team, seguita da premiazioni e brindisi finale.

Gli eventi potrebbero subire variazioni in termini di date o di luogo o possibili annullamenti. Si invita a consultare il sito www.visitsanmarino.com oppure gli organizzatori per tutti gli aggiornamenti.

Mostre

Mostra 50 anni. La Repubblica 1976-2026 – fino al 6 gennaio

Attraverso opere realizzate per l’occasione dall’artista sammarinese Riccardo Zani Faetanini l’esposizione ripercorre creativamente mezzo secolo di storia del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, intrecciando arte, attualità e memoria e offrendo uno spunto di riflessione sul valore dell’informazione e sul ruolo del giornalismo nella società. Luogo: Spazio espositivo della Segreteria di Stato per il Turismo, San Marino Centro Storico Orario: Nei fine settimana del Natale delle Meraviglie; negli altri giorni su prenotazione.

I mai visti del Museo di Stato – fino al 31 gennaio

Ciclo espositivo al Museo di Stato: un percorso alla scoperta di dipinti finora mai presentati al pubblico, con inaugurazioni a cadenza quindicinale. Ogni appuntamento è arricchito da una visita guidata condotta dalla curatrice, occasione per approfondire le opere e conoscere da vicino i dettagli della collezione. Le visite guidate, a ingresso gratuito, si svolgeranno il sabato alle ore 17:00 nelle seguenti date: 31 ottobre, 14 e 28 novembre, 12 dicembre. Luogo: Museo di Stato, San Marino Centro Storico Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html